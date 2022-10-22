4年前沒選對人「高雄大退步」　蔡英文南下挺邁：這一次要大贏！

▲蔡英文總統到場，全力相挺高雄市長陳其邁，呼籲民眾11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票。」（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底大選倒數35天，高雄市長陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部今（22）日下午正式成立，綠營大咖總統蔡英文也親自南下力挺。她直白說，4年前沒選對人，讓高雄退步很多，所以才有後來再一次投票，2年後的現在，高雄進步很多，再一次變成有自信、驕傲的城市，呼籲民眾要全力相挺其邁市長，11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票」，要讓高雄大贏。

▲▼陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁競選總部成立大會今天下午正式成立，他在下午4點48分大進場，一路跟現場熱情的支持者握手打招呼，邁粉也熱血沸騰揮動旗幟，不少支持者握到他的手相當激動、跳躍，約花了6分鐘時間走到台上。主持人一邊吶喊「陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！陳其邁凍蒜！」，同時也宣布現場超過5萬人。

在陳其邁致詞完後，蔡英文也現身上台向所有支持者喊話，她說，因為4年前沒選對人，高雄退步很多，所以才有再一次投票；2年後的現在，高雄市進步很多，也再一次變成有自信、驕傲的城市，強調這一次一定要注意，不要再選錯人，高雄市長要支持4號陳其邁，讓他再為高雄拚4年。

蔡英文說到，陳其邁對故鄉高雄真正很用心，4年前落選後去當行政院副院長，不僅替國家做很多事，是行政團隊最重要的成員，也繼續關心高雄，一直在幫助高雄，讓全台灣看到高雄的改變。

▲▼蔡英文總統到場，全力相挺高雄市長陳其邁，呼籲民眾11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票。」（圖／記者賴文萱翻攝）

「他真的很會做事，是很專業的市長！」蔡英文強調，現在當高雄人很光榮，也充滿自信，她掛保證，陳其邁認真會做事，也很拚，只要想到好政策，就四處找人討論，連總統也找。她笑說，常常接到陳其邁的電話，每一次他開始講就講不完，全台灣沒多少人在半夜敢打電話給她，其中一個就是陳其邁。

蔡英文在場也向現場群眾喊話，「只要是讓高雄好的政策，中央絕對支持高雄！大家作伙來拚！」拜託大家要支持陳其邁、支持民進黨議員候選人，繼續一起拚出一個更好的高雄。

她最後也呼籲，選戰剩下35天，千萬不要想說高雄穩穩地，因為就差你一票，要大家繼續替4號陳其邁拉票，讓其邁贏、讓高雄大贏。另外，她也要拜託大家18歲公民權也要投一票，因為世界很多民主國家都有18歲公民權，這次選舉世界都在看，高雄要進步，台灣民主也要進步，要一起支持18歲公民權，所以11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票。」

▲▼陳其邁競總成立！「大進場」5萬邁粉瘋狂了。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天在台上致詞時表示，他在高雄曾經跌倒、曾失敗過，但是他都沒離開高雄，自己的心都在這邊。他也是第一個高雄孩子當選高雄市長，是一個在地的市長，高雄是他一輩子永遠的故鄉。

他演講時一度哽咽表示，人的一生只有一次，他很慶幸、很驕傲，也感到無比感激他是一個高雄人，高雄是他一生唯一的選擇，現場群眾也激動回應鼓勵他。

▲▼陳其邁《再拚四年·高雄起飛》連任競選總部成立大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，過去2年，高雄面臨很多挑戰、碰到徘徊，也曾停下不知道高雄要航向何方，但是後來盡自己的努力，向全國、全世界說明高雄這2年已經做好準備，高雄準備要起飛，要飛向未來面對全世界。

他要感謝所有鄉親4年前給他機會反省、檢討，讓他可以珍惜他剩下的生命全力奔跑，全力為高雄打拼，也能夠讓他更謙虛、謙卑、傾聽民意。他說，拜託大家再給他4年期間，他一定會更努力、更認真，讓高雄更加進步。

