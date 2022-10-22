恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

新北市中和2歲男童「恩恩」4月因染疫重症過世，恩恩爸近日接連於臉書發文，質問新北市長侯友宜救護車81分鐘才抵達的原因。對此，林佳龍22日表示，恩恩案並沒有進入司法釐清的過程，但侯友宜還是口口聲聲只會講好好做事，「很難去想像一個這麼無情、冷血的一個政府。」他更承諾，將來若當上新北市長，會成立行政調查小組釐清真相，「讓這件事情不要再持續的撕裂社會，傷害恩恩爸他們家。」

林佳龍今日上午出席新北市議員參選人彭一書聯合競總成立時表示，恩恩案的發展讓很多國人感到傷心甚至痛心，為什麼我們政府會這麼無情，連給受害者家屬真相，讓他可以放下都這麼不願意，還讓恩恩爸為了討公道，連續發出3篇貼文。

「侯友宜為何要將整起事件做到這個地步，被恩恩爸痛批是他說謊？」侯友宜指出，透過媒體可以知道，恩恩案並沒有進入司法釐清的過程，但侯友宜還是口口聲聲只會講好好做事，「完全看不見人，很難去想像一個這麼無情、冷血的一個政府。」

林佳龍認為，這件事情很簡單，就是救護車81分鐘才到，比平常8分鐘多了10倍，而父母一定會想救護車早點到，看是否有機會救回自己的孩子，「如果是因為疏失或不合理的規定，這些人事跟資料都應該還在新北市政府裡面，公佈行政調查報告怎麼會這麼困難？可以說是沒血沒淚。」

林佳龍強調，他能做的就是選上新北市長後，於就職第一天成立行政調查小組，除了市府相關局處，也要邀請公正第三方與專家代表，一起參與行政調查小組並釐清真相，「讓這件事情不要再持續的撕裂社會，傷害恩恩爸他們家。」