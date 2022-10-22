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鐵證曝！藍衣賓士男撞飲料攤想跑　下車不道歉...先去買豆干飲料

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中北屯區昌平夜市21日發生一起意外，一輛要價697萬的賓士AMG GT撞上夜市飲料攤，但開車的王男態度囂張，下車後不但沒有道歉，反而飆罵女店員，一度辯稱車子是副駕的宋女所開的。不過現在路口監視器曝光，事發當時就是身穿藍衣的王男駕車，撞上攤位後還疑似想離開，被攔下後王男下車開始飆罵，手指狂揮跟女店員爭論。女店員說，被對方辱罵後精神壓力感到很大，甚至下班後趕緊去掛急診。

▲▼台中昌平夜市藍衣賓士男撞飲料攤畫面曝。（圖／民眾提供）

▲台中昌平夜市賓士撞飲料攤畫面曝，監視器拍下就是王男開車，並從駕駛座下車跟店員爭論。（合成圖／民眾提供、記者許權毅攝）

事發在21日17時許，王男駕駛剛入手3個月的二手賓士AMG GT行經北平路上的昌平夜市，竟然「慢慢撞上」一間飲料攤，整個攤位被撞歪，攤位物品掉落，隔壁的燒烤攤也受到輕微波及，女店員受到驚嚇，趕緊跳起來查看，沒想到王男不但沒停下，反而想要往前離開，讓女店員趕緊拉著車門把手，試圖留下王男。

▲▼台中昌平夜市藍衣賓士男撞飲料攤畫面曝。（圖／民眾提供）

▲賓士「慢慢撞上」飲料攤，甚至波及一旁燒烤攤。（圖／民眾提供）

王男下車後，先站在車門跟店員爭論，接著走到攤位旁「狂揮手指」爭論，附近攤商聽見激烈爭吵聲上前關心，豆干攤老闆趕緊報警。眾攤商皆一致表示，王男一下車就態度相當差，氣焰囂張，店員還說，王男「什麼難聽的話都說出來，祖宗十八代都被罵遍了」，還當眾罵女店員「破X，早晚被人打」等字眼恐嚇，走去別的攤商買了豆干和飲料回來後，還動手扯下攤販的標示牌。

▲王男下車後還先到旁邊攤商買東西吃，警方詢問完後拿著垃圾站在車旁準備離去。（圖／民眾提供）

女店員今日受訪表示，昨日整件事情鬧了將近3小時，當下物品散落一地，店員趕緊收拾，老闆也到場了解狀況，因為對方連續辱罵難聽的字眼，甚至精神壓力大到趕緊去掛急診。記者詢問女店員是否會提告？女店員則說目前由老闆跟王男調節賠償事宜，如果調解時對方態度仍強硬、不肯道歉，不排除提告。

▲攤商表示，目前仍舊正常營業，賠償事宜要待廠商估價。（圖／民眾提供）

台中第五警分局表示，王男向警方供稱是宋女開車，對王、宋均有進行酒測，2人均無酒駕。王男則向警方表示，是因為2人在車上爭吵，操作不慎才撞上路邊攤商。攤商目前仍需要經廠商報價，才能確定賠償金額，與王男進行協調，並向對方索賠。

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