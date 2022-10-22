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社會 社會焦點 保障人權

獨／697萬賓士AMG GT撞夜市飲料攤　男譙女店員「破X」還動手掀攤

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區北平路昌平夜市昨（21）日傳出一名王男駕駛新車要價697萬起跳的賓士，撞上在路邊擺攤的一間飲料小攤，導致攤位用具、機器散落一地，王男當下想開車離開，女店員馬上上前握住車把手攔車，王男氣沖沖地下車怒罵店員「破X」，還對前來處理的員警叫囂，並自稱駕駛車輛的是副駕33歲宋女。警方則表示，車上兩人均無酒駕，疑似在車上爭吵釀成意外，以一般車禍案件處理。

▲▼台中昌平夜市22日傳出賓士男撞歪飲料小攤，男子還向店員嗆聲。（圖／記者許權毅攝）

▲台中昌平夜市22日傳出賓士男撞歪飲料小攤，男子還向店員嗆聲。（圖／記者許權毅攝）

北屯區北平路與昌平路口的昌平市場，到晚間就變成小型夜市，有許多流動攤商在路邊營業。22日下午17時許突然有一輛賓士AMG GT撞上路邊的飲料小攤，導致攤位整個被撞歪。駕駛車輛的疑似是年約40歲的王男，他下車後開始對著攤商叫囂，甚至動手拍落攤位物品，攤商的封膜機也掉落地面，嚇得附近攤商報警處理。

▲▼台中昌平夜市22日傳出賓士男撞歪飲料小攤，男子還向店員嗆聲。（圖／記者許權毅攝）

▲王男（紅圈藍衣男）下車後向店員解釋，是車上女子開的車，一度大聲叫囂，附近攤商趕緊報警處理。（圖／記者許權毅攝）

店員表示，王男從駕駛座下來後，不是趕緊道歉，反而指著店員狂罵「破X，早晚被人打死！」甚至飆罵三字經，不斷爆粗口，接著跑去隔壁攤買了飲料、食物開嗑，又再走回來攤位動手把東西拍落。

▲▼台中昌平夜市22日傳出賓士男撞歪飲料小攤，男子還向店員嗆聲。（圖／記者許權毅攝）

▲支援警力到場後，王男態度轉為配合，並向員警說明事發過程。（圖／記者許權毅攝）

王男向店員說，當時是車上的宋女開車，是在打檔過程發生意外，並說有行車紀錄器可以佐證，但當場未拿出監視器畫面。店員表示，附近攤商皆有看到是王男從駕駛座下來，宋女從頭到尾都是在副駕駛座上，就連警方詢問宋女時，宋女也未下車，坐在車上回答。

▲▼台中昌平夜市22日傳出賓士男撞歪飲料小攤，男子還向店員嗆聲。（圖／記者許權毅攝）

▲王男拿著飲料杯、垃圾站在車旁，並且坐上駕駛座開車離去。（圖／記者許權毅攝）
警方到場處理後，王男仍按耐不住火氣，甚至摔飲料杯對空氣怒罵，大約10分鐘後支援警力到場，王男態度才轉為配合，最後警方處理完後，王男拿著垃圾坐上駕駛座駕車離開。

▲▼台中昌平夜市傳出賓士男開車撞上小攤。（圖／記者許權毅攝）

▲飲料小攤被撞歪，物品散落一地，當日無法營業。（圖／記者許權毅攝）▲▼台中昌平夜市傳出賓士男開車撞上小攤。（圖／記者許權毅攝）

台中第五警分局表示，王男向警方供稱是宋女開車，對王、宋均有進行酒測，2人均無酒駕。王男則向警方表示，是因為2人在車上爭吵，操作不慎才撞上路邊攤商。攤商目前仍需要經廠商報價，才能確定賠償金額，與王男進行協調，並向對方索賠。

王男所駕駛的二手賓士AMG GT為3門2人座跑車，新車價要價697萬起跳，王男的車輛為2016年出廠，才入手約3個月。

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