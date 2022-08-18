安置兒少返家後反成為受虐兒　監委批衛福部機制不健全

▲監察委員張菊芳指出，衛福部的返家機制不健全，讓安置兒少返家之路變成夢魘。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員張菊芳18日表示，原生家庭是兒少健康成長的最佳環境，但是安置兒少返家後卻成為受虐兒，顯示現行返家機制與實際執行未臻健全落實，監察院促請衛生福利部、高雄市政府檢討改進，讓兒少安心回家。

監察委員張菊芳、王幼玲、蔡崇義上午召開「返家機制不健全、執行不落實，讓安置兒少返家之路變成夢魘」記者會，張菊芳指出，高雄有1名女童出生不久後，她的父母委託高雄市政府協助安置在寄養家庭，2歲時由父母帶回撫養，但是返家後不到1年就遭到父母虐待，因而再度被安置。

監察院說明，這起兒虐事件凸顯政府對於安置兒少的返家準備、追蹤輔導，以及對原生家庭的支持均有不足，監察院17日通過王幼玲、蔡崇義及張菊芳所提的調查報告，促請高雄市政府、衛生福利部檢討改進。

調查報告指出，我國現行由地方社政機關主導的兒少家外安置型態，有依照《兒童及少年福利與權益保障法》第52條、第62條因家庭重大變故、家長無法照顧或無力管教的「委託安置」，以及依據《兒童及少年福利與權益保障法》第56條因兒少身心受虐而採取的「保護安置」。

張菊芳強調，無論是「委託安置」或是「保護安置」，兒童本應受到政府足夠的保護，但是兩者在執行的機制與流程上都有不同與不足的地方，造成同樣是接受替代性照顧的兒少，卻受到不同的待遇與處境。

張菊芳說明，「委託安置」無須經過法院審查裁定的程序，由父母、監護人申請並經行政機關評估即可安置兒少，「保護安置」則在緊急安置、繼續及延長安置，依法都須通知法院或有法院裁定。

監委調查發現，截至2021年底為止，地方社政機關的家外安置兒少，仍以委託安置方式占多數，其中有超過5成的個案安置時間超過2年以上，凸顯兒少長期安置無法返家的現象，並且有超過3成是學齡前的小小孩。

另外，部分縣市多偏向使用委託安置，並且有許多保護性個案因行政機關便宜行事，而被以委託方式進行安置，缺乏審查機制的結果是，長期委託安置讓兒少與原生家庭關係薄弱，讓兒少返家之路遙遙無期。

張菊芳認為，我國目前針對返家再受虐議題，欠缺細緻的研究與追蹤，僅有個別案件的檢討，缺乏系統性檢視，對於現行服務的成效也缺乏評估監測，政府應該參照國外研究，值得我國借鏡並且發展相關研究。

蔡崇義受訪時表示，儘管衛福部有社會安全網絡的建置，但是這個議題比較新興，導致各縣市政府不太落實，「各縣市都蠻脆弱的」，政府如果能夠將兒少的保護做好，即使先期要花費不少成本，但是可以減少往後社會要付出的成本。