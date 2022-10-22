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解封「衝日本旅遊」要小心！　專家：10月底恐爆第8波疫情

▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本開放自由行，各地陸續出現觀光人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本10月正式開放自由行與免簽入境，吸引成千上萬的哈日族「返鄉」。而當地雖因疫情趨緩，大幅放寬防疫措施，但有專家認為，日本已經迎來第8波疫情。由於疫苗接種率下降，全體免疫逐漸消失，專家更預估，第8波可能會在10月底全面爆發，甚至超越第7波。

根據《共同社》報導，日本第7波疫情趨緩後，陸續開放邊境封鎖限制，然而近日每日確診人數卻出現增加趨勢，其中北海道、東北、北陸以及近畿等地區的增長最為明顯，在這樣的情況下，疫苗的接種率卻遲遲止步不前，引發醫療專家擔憂。

專家指出，冬季本就是新冠與流感的高峰期，由於天氣寒冷不開窗，導致室內空氣不流通，再加上跨年假期人流活動增加，都會提高感染風險。事實上，在2020年與2021年的跨年假期的確也出現了疫情擴大的情形，然而2022年又迎來國內外旅遊大解禁，當局取消入境限制並啟動全國旅遊支援，人潮勢必會比往年更盛。

▲▼ 日本疫情／疫情下的涉谷街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家擔憂，疫情恐再度反彈。（圖／達志影像／美聯社）

早在夏季就已經提前開放的歐洲也明顯出現疫情反彈的情形，根據世界衛生組織統計，9月後感染人數明顯增加。法國8月底的單週感染人數為10萬多人，但是9月底卻驟升超過30萬人。

不僅如此，日本疫苗接種率遲遲萎靡不振，根據首相官邸截至20日的統計數據顯示，第2劑疫苗的接種率超過80%，但第3劑接種率僅65.8%，而兒童首劑與第2劑疫苗接種率也都未超過30%。隨著時間推移，日本全體免疫已開始持續下降。

京都大學教授西浦博則認為，日本的第8波疫情已經開始，且擔憂會在10月底開始全面蔓延。他表示，擁有免疫的人會逐漸減少，未來感染機會將持續增加，就算超過第7波疫情，也不足為奇。

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