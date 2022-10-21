南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

▲南韓空軍流失大量飛官，恐引發國安空白。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓空軍2017年至2022年8月的6年內，就有542名資深飛官退役轉換跑道，其中高達528人轉任民航機師，然而當局培養1名飛官平均就要耗費135億韓幣（約新台幣3億元）。共同民主黨議員宋甲錫警告，隨著疫情趨緩，將有更多飛官轉當民航機師，恐將造成國安空白，並要求政府提高飛官待遇。

根據《韓聯社》報導，南韓空軍依照飛官的個人能力與服役年資進行分類，其中被分為熟練級的資深飛官必須具備獨自執行作戰任務的能力，並且可向初級飛官進行飛行訓練指導，年資約在8到17年之間。而南韓政府在培養這類資深飛官時，平均1人就要投入135億韓幣的國家預算（約新台幣3億元）。

在2017年至2022年8月的近6年內，卻有高達542名資深飛官轉換跑道，其中有413人是戰鬥機駕駛，分別為30名F-15K駕駛、159名F-16駕駛、128名F-5駕駛、45名F-4駕駛以及51名FA-50駕駛。另外還有93人駕駛運輸機、26人駕駛訓練機、10人駕駛直升機。而在542名飛官中，有528人選擇轉任民航機師，高達97%。

根據軍方統計，各年的退役飛官人數分別為2017年106人、2018年125人、2019年121人以及2020年112人，而2021年受疫情影響，各航空公司的機師需求急速下降，因此僅7人退役轉職。但截至2022年8月為止，已經有90人提出退役申請，其中有57人是要轉任民航機師。

飛官退役必須提前1年提出申請，而目前南韓空軍已經收到114名預計於2023年退役的資深飛官申請。對此，國會國防委員會的共同民主黨議員宋甲錫指出，大量資深飛官轉任民航機師恐怕會造成國家安全保障的空白，應該要提高飛官待遇，吸引留任。

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