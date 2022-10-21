台海緊張且北韓恐核爆　美B-1B轟炸機進駐關島

▲美軍出動B-1B轟炸機「槍騎兵」（Lancer）進駐關島。（圖／取自免費圖庫維基百科）



文／中央社

美國空軍B-1B轟炸機本週飛抵關島，這是這種長程轟炸機今年第2次部署到關島，以因應和台灣相關的區域緊張情勢以及北韓再次試爆核彈的隱約可能性。

路透社報導，美國軍方今天證實，B-1B臨時部署到關島以加入「轟炸機特遣隊」任務。一些飛機觀測網站昨天即報導，這些轟炸機已自美國境內常駐基地起飛。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將在簡報中被詢及、這項任務是否意在對北韓傳達訊息時說：「這是…為了傳達一項訊息，即美國與盟邦和夥伴緊密地站在一起，以嚇阻可能的挑釁。」

賴德並說，出動這些轟炸機也是為了展現，美國有能力在任何時候進行全球作戰。

北韓今年試射飛彈的次數已創下紀錄，同時美國和南韓官員表示，北韓似乎準備進行2017年以來的首次核彈試爆。2006年至今，北韓已試爆過核彈6次。

美國與盟邦南韓和日本加強了軍力展示，來應對北韓試射飛彈，包括出動一艘美國航空母艦進行海軍演習，以及舉行多年來首次的野戰演習。

美國空軍第37轟炸機中隊的孟特（Daniel Mount）中校發表聲明說，B-1B轟炸機在臨時駐紮關島期間，將與不對外透露的盟軍在印太地區聯合執行若干次訓練任務。

聲明中說：「B-1轟炸機在這個地區是特別具有戰力的載台，可以遠距離飛行並攜帶大量精準遙攻彈藥。」

另一名美軍軍官說，轟炸機特遣任務「在嚇阻潛在敵軍並挑戰其決策盤算時，可發揮重大作用」。

近數月來區域緊張情勢升高也與台灣有關，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台令中國惱怒，因此解放軍在台灣近海展開了演習。