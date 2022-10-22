新變種XBB侵台！WHO警告：免疫逃脫「史上最強」　擴散全球26國

▲ 新加坡近來XBB病例迅速上升，圖為樟宜機場。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒新變異株XBB在已現蹤的國家感染人數迅速翻倍，17日確定入侵台灣。世界衛生組織（WHO）19日警告，這支病毒已經擴散至全球26國，且具有至今最強的免疫逃脫能力，疫苗或自然免疫似乎無法帶來防護。

《財星》報導，世衛19日指出，全球已有26國出現XBB變異株，但未具體列出有哪些國家。新加坡疫苗接種率高，但10月以來XBB感染率持續上升。且根據追蹤新冠病毒及流感病毒變化的國際研究組織GISAID數據，其他國家確診數也有所增加，包括加拿大、英國及印度。

XBB最早於8月在印度被發現，GISAID數據顯示，過去30天內XBB及衍生變異株在新加坡病例數最高，其次為印度、孟加拉、美國、澳洲及丹麥。新加坡衛生部表示，XBB病例佔比一周內自22%上升至54%。

XBB是2種不同Omicron分支結合而成，和同屬Omicron家族的BQ.1.1免疫逃脫能力不相上下，且都超越共同的祖先BA.5，也就是今夏在全球佔據主導地位的病毒。

但WHO報告引述「基於實驗室的證據」指出，XBB確實是迄今免疫逃脫能力最強的變種病毒，且傳播力似乎勝過其他Omicron變異株，但尚不清楚是否更容易導致嚴重疾病。

除抗體免疫以外，XBB和BQ.1.1還會使用於新冠高危險群的單株抗體藥物失效。根據中國北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）9月一項研究，這2支病毒都可逃脫Evusheld及Bebtelovimab形成的免疫力。研究作者還指出，XBB和BQ.1.1都可能導致更嚴重的症狀，且XBB具有「極端的」免疫逃脫能力，甚至接近SARS病毒。

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