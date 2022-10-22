陳時中民調第一？　學者曝「民進黨擔心被棄保」：邊陲化黃珊珊

記者詹宜庭／台北報導

《三立新聞》20日公布最新民調，結果顯示民進黨台北市長參選人陳時中支持度28.8%、國民黨台北市長參選人蔣萬安26.9%、無黨籍台北市長參選人黃珊珊20%，由陳時中暫時領先。此民調曝光後引發各界熱議，東華大學教授施正鋒表示，「民進黨已經有點急了，這份民調真正目的就是要讓無黨籍台北市長參選人黃珊珊被邊陲化。」

施正鋒於節目「大新聞大爆卦」上指出，民調有很多用途，包含黨內初選內參或候選人參考等，不僅學者在做、媒體在做，連公關公司也在做。然而，看民調要看其目的是什麼，但因為三立他本身不做民調，一定要找人合作，「山水民調應該是口碑不錯，雖然都有機構效應沒錯，可基本上山水還算是老牌民調公司，但現在人家要跟你劃清界線就知道有點調得太過分。」

施正鋒強調，民進黨有點急了，最近一直在打蔣萬安並讓黃珊珊邊陲化，就是擔心陳時中被棄保，讓黃珊珊支持度變低就是目的，因為蔣萬安跟陳時中差距很小，所以無所謂，真正的目的是在故意邊陲化黃珊珊。

至於此份民調對陳時中選情是否有利，施正鋒認為，這對民進黨來說就像「晚上夜路吹口哨，自己壯膽而已」，他指出，公布民調有好處，會讓自己人有危機感、含淚投票，但是如果不公布民調，很多人就會不爽、不想投。

施正鋒更補充，三立、自由本身沒做民調需要委外，像中廣就曾和蓋洛普合作、美國NBC等也都會跟民調公司合作，「雖然這個時候支持者會慢慢歸隊、不想表態的會比較少，但如果機構效應太明顯，也是讓人看一看笑就好。」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）