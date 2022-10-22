彰化藍白合！王惠美競選總部成立　民眾黨張雪如站台力挺

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美競選總部今天上午成立，前立法院長王金平、新北市長侯友宜透過錄影方式隔空力挺，國民黨主席朱立倫則親自站台，現場湧入5千名支持者力挺，彰化縣議員張雪如，也是台灣民眾黨彰化主委，也上台為王惠美加油，會後與縣黨部主委蕭景田手牽手一起下台，象徵藍白一起合作相挺，勢必保住彰化這一塊藍天。

▲台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如為王惠美站台。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如為王惠美站台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美競選總部今日上午於彰化市旭光西路停車場，這也是競選連任的首場大型造勢活動；會中邀請黨主席朱立倫力挺，洋厝社區鄉親送上來自家鄉的祝福，希望王惠美不負眾望，高票連任。

張雪如表示，「選舉就是要選對的人」，我跟王惠美跟蕭景田都是老朋友，這次藍白相挺，主席柯文哲有交代，只要對人民好、對台灣這塊土地有幫助，務必要創造共榮，共融，讓台灣人民過好日子。

而蕭景田則指出，張雪如代表民眾黨參加王惠美競選連任大會，尤其與王惠美、藍營深交不在話下，藍白在彰化縣合作，一定會為選造創造一個更嶄新高層次的面貌。

今天到場的包括縣級輔選幹部包括競總主委呂炉山、後援會總會長蕭景田、總幹事陳諸讚、執行總幹事張建豐，與顧問團總團長謝衣鳳立委全到齊；會中邀請新住民、社區據點、大學生表演，還有民歌手李明德獻唱，吸引逾5000名支持者，來聲援力挺王惠美，場面熱鬧、氣勢十足。

洋厝社區發展協會理事長黃文欽，也是後援會會長，帶著社區幹部長期投入社造、據點經營，被戲稱為洋厝四傻，他上台盛讚王惠美身為鹿港女兒，從未忘記從政的起點，家鄉洋厝鄉親對王惠美不離不棄，從政以來王惠美對故鄉關懷備至，黃文欽與鄉親送上一整籃在地農產品，象徵大豐收、預祝高票當選。

新北市長侯友宜以影片方式表達對王惠美的祝福，隨後戰鼓響起，各鄉鎮輔選幹部舉旗進場，並由國民黨朱立倫主席親自為王惠美授戰旗，前立法院長也送上吉祥物表達祝福。