霜降來了！命理師警告：「這月出生者」易見血光...簡單1招解厄運

▲霜降代表天氣轉冷，即將進入冬天。（示意圖／CTWANT提供）

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本周日（23日）將迎來24節氣中的「霜降」，是秋天最後一個節氣，代表天氣轉冷，各地都能感受到氣溫變涼。命理師提醒，這段期間生肖屬蛇的人要注意脾氣，否則很容易犯下大錯，農曆4月出生的人要當心交通意外事件，至於要如何擺脫厄運，也有相關的方法。

命理師柯柏成在臉書專頁指出，今年的霜降是在10月23日18時26分交節氣，由於時序已進入深秋，季節會漸漸趨冷，緊接著10月25日起就進入農曆的10月。

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在這個節氣，屬蛇的人要注意和長輩主管容易意見犯沖，若有不順心的事，忍耐一下就過了，若正面衝突容易犯大錯；如果是在農曆4月出生的人，要注意交通意外事件，容易因車關而見血光。

柯柏成提到，這個節氣的開運食品是柿子，緣由是是從明朝的開國皇帝朱元璋的故事，在民間廣為流傳，逐漸形成霜降吃柿子的習俗。正因為有這個習俗，柿子在霜降時節，被賦予解災厄、助運及助健康的開運食品，如果想解厄轉運的朋友，不妨吃柿子來解厄開運，只要跟著天地磁場節氣去走，開運也可以很生活。

此外，這個節氣有個很特別的許願法，只要在霜降當日下午5時至7時，走到家中南方的區域，面向南方心中許願3次，願望就會很快實現，當然不切實際的願望除外。

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