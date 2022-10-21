她家境富裕！男友嫌「香皂是窮人用的」嗆：有錢就多花一點

▲女網友抱怨男友見錢眼開，態度和交往前完全不一樣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶想要走得長久，價值觀和個性的磨合很重要。一名女網友抱怨，男友自從知道她家很有錢後，態度180度大轉變，對家裡的東西各種嫌棄，還狠酸「又沒多少錢」，讓她心寒決定分手。

原PO在《Dcard》匿名論壇透露，她和男友交往1個多月，還在磨合期，2人是AA制，她家境優渥，男友家就沒有太多存款。男方知道她的家境後，態度完全變了，每次到家裡就嫌東嫌西，像是她習慣用香皂洗澡，反被習慣用沐浴乳的男友嗆：「為什麼要用窮人用的東西？」還會叫她去買，每次都會丟下一句：「又沒多少錢，妳家這麼有錢」。

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原PO坦言，聽到這句話很心寒，她認為有錢的人，除了要會賺，也要省下不必要的支出，否則即使是月入10萬的單身女性，如果很會花，遲早也是變月光族，「但是男友給我的感覺，就是可以隨便花我家的錢」。 平常男友都叫她買東西，完全沒出一毛錢，變相破壞了2人談好的AA制規則。

原PO試圖和男友討論錢的事情，結果對方回答：「家裡有錢就多花一點，反正不痛不癢」，她立刻反駁：「可是我的父母不會希望他們辛苦賺的錢，被女兒拿來養男人吧？」然而男友只是淡淡說了一句：「妳不要跟他們說，誰會知道？」

▲男友說香皂是窮人在用的。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO的分手心意已決，現在連1塊錢都和男友算得很清楚，因為對她來說這種愛已經不是愛了，不過她想知道，以後該怎麼做，才能選出價值觀沒有問題的另一半？

原PO表示，自己對錢沒有很在意，和前任吃飯都是一人付一餐，或是比誰拿錢包的速度快搶付錢，「這種一來一往讓我覺得，我們真的是愛彼此的，但我現在連多1塊錢都不願意出，那種被利用的感覺讓我決定把底線踩死，感情也到盡頭了。」現在的她對談戀愛相當恐懼，擔心如果下一個還是這樣的人，「我該怎麼辦？」

貼文一出，引發網友議論，「只能朋友階段多觀察了，看出去時付錢的情況，現在這個趕快放生吧」、「就…只能觀察再觀察了」、「找一個跟妳家境一樣的，或比你們家更有錢的」、「好好觀察是不是軟飯男」、「最省事就是找家境不要差太多的吧」。

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