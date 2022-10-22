天赦日滾財超靈驗！命理師曝「明天2類人注意」：容易車關見血光

▲天赦日補財庫，3分鐘懶人招財法曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（22）日是今年倒數第2個「天赦日」，想一掃晦氣、延壽、補財庫的人，務必把握今天求好運，命理專家柯柏成也分享，只要花3分鐘煮燒開水，讓水蒸氣瀰漫整個空間，就能達到旺發效果。由於明天是24節氣中的「霜降」，柯柏成則提醒「2類人」要小心，容易與主管意見犯沖，還要因車關而見血光。

柯柏成在臉書表示，天赦日這天，許多信眾會專程前往奉祀玉皇大帝的宮廟祭拜，祈求添福延壽、補運、補財庫、去懺悔赦罪，尤其久病不好者祈禱神靈赦因果病、迴向冤親債主、身體康復，還是官司化解、要大事化小事的都常見靈驗。

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此次天赦日也是今年倒數第2個，若想補財庫的話，柯柏成指出，168個銅板煮錢水法之外，還有1招懶人招財法， 民眾可以在家中、店面或辦公場所燒開水，「沸騰後大概多等3分鐘，讓水蒸氣瀰漫到空間中，就可以達到旺發的效果！」

值得注意的是，柯柏成提到，明天霜降會在晚上18時26分交節氣，由於時已進入深秋，季節會漸漸趨冷，緊接著10月25日起就進入農曆的十月。對此，柯柏成提醒在這個節氣起，有「2類人」要特別注意了，包括生肖屬蛇、農曆4月出生的人。

►屬蛇之人：要注意和長輩主管容易意見犯沖，如有不順心之事，忍一忍就過了，忍不過則容易犯大錯。

►農曆4月出生之人：要注意交通意外事件，容易因車關而見血光。





▲屬蛇與農曆4月出生的民眾，霜降節氣要小心。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



如果想在霜降這節氣裡開運的話，柯柏成表示「就是吃柿子」，柿子在霜降時節，被賦予解災厄、助運及助健康的開運食品。如果想解厄轉運的朋友不妨試看看，開運也可以很生活，只要跟著天地磁場節氣去走。

事實上，霜降吃柿子開運，說法源自於明朝朱元璋年幼時的故事，他自幼貧困又遇上元末兵荒馬亂，只能四處討飯，某年霜降節氣，已經幾天沒飯吃的朱元璋餓得兩眼發黑，四肢無力，當他跌跌撞撞走到一個小村莊時，頓時眼前一亮，發現村邊的一處爛瓦堆裡長著一棵柿子樹，上面結滿了柿子。朱元璋一見，興奮極了，心裡想著老天爺憐我，爬到樹上吃了一頓柿子大餐，這才得以從閻王爺那裡撿回了一條小命。

結果一整個冬季沒有流鼻涕，也沒有裂嘴唇。後來，朱元璋當了皇帝，有一年霜降時節領兵再次路過那個小村莊，發現那棵柿子樹還在，上面依然掛滿了柿子。

面對此情此景，朱元璋感慨萬千，正是這棵柿子樹才使自己免於飢餓，仰望著這棵柿子樹，脫下自己的紅色戰袍披風，親自爬了上去把戰袍披在柿子樹上，並封它為「淩霜侯」，這個故事在民間流傳開來後，就逐漸形成了霜降吃柿子的習俗。