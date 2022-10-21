偷看男友手機！女大生點開「隱藏聊天室」崩潰：他試圖買春

▲女大生用男友手機，發現了驚天秘密。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶交往要互相尊重，不管是精神出軌或肉體出軌，都很不應該。一名女大生和男友選修同一堂課，為了加報告群組，主動拿對方手機操作，沒想到發現「隱藏聊天室」，藏著男友買春的紀錄，內心崩潰不已。

原PO在《Dcard》討論區提到，她和男友選修同一堂課，最近要分組報告，於是成員開了一個群組，但男友遲遲忘記把她拉進群，因為差不多要開始討論，但昨晚（20日）男友已經睡著，她決定拿對方手機自己加。當下她突然想起，朋友之前提過的隱藏聊天室，好奇心使然便點開看了一下，結果讓她超驚訝。

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原PO發現了男友試圖買春的聊天紀錄，「他是覺得隱藏之後，我不可能會找到，還是其實是留著之後要嫖？不知道啦，管他的」，當下她立刻收拾行李，趁男友還在睡覺時，逃回自己的租屋處，「應該準備找個時間去醫院驗有沒性病，好難過」。

▲原PO看到男友買春的訊息，感到無法接受。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO解釋，男友交往時就告知「手機都可以看，對妳沒有任何秘密」，因此她是光明正大的看，反而男友常趁她洗澡時偷看她手機，「看我手機可以啊，但不要偷看，好歹也跟我說一下吧？感覺真的超差，而且也確實沒什麼好看的，跟他的手機不一樣」。

經歷曝光後，引發一番討論，「手機就是潘朵拉的盒子，打開它要有心理準備，如果沒準備好，就不要打開它」、「幸好妳提早發現，不然得病就麻煩了，這樣也沒什麼不好啊，至少早點發現」，有人認為，原PO偷看手機的行為，根本是雙重標準。

對此，原PO道歉，「我也跟他做了一樣的事，對不起，雖然我有夠慘，但還是不要雙標，沒有跟他說過，就看他手機是我不對，不應該做出這種自己也討厭的行為」。她坦言，不知道男友會怎麼辯解，但無論如何都沒辦法接受。

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