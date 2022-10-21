百元鈔背面藏洋蔥！媽媽39字「感人告白」傳10年　網揭殘酷真相

▲有分享一張別具意義的百元鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

母愛是最強大又溫柔的力量。一名網友近日分享一張流傳了10年百元鈔票，看似平凡的紙鈔上，背面卻藏了一段媽媽寫給兒子的話，短短39字道盡一名母親滿滿的愛。畫面一出，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，只見一張百元鈔票上寫著，「兒子，媽咪好愛你，愛你的貼心，愛你的孝心，愛你的認真更愛你可愛的勇氣，媽咪好愛好愛好愛你」，最後註明日期為2012年的11月11日，暖心字句也讓原PO看了不禁感動，「有故事的壹佰圓，流傳了10年」。

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「讓愛流通」、「媽媽的心意，很好的紀念」、「母愛恆久遠，一張永流傳」、「媽媽的愛永遠是最毫無保留的，字很漂亮」、「100分，這張是具有紀念價值了，留著」、「繼續流入民間通用，人間處處有溫暖」、「希望有一天能持續流通到兒子手上」。

不過，也有網友點出殘酷事實，「媽媽很愛他，但表示兒子還是把這張錢花掉了，才會流傳到別人手上」、「現實是...媽媽的愛雖然這麼重...兒子還是把這張給花了」、「錢是買不到親情，但可以買到快樂，她兒子還是把錢花掉了」、「媽媽愛兒子，兒子愛花錢」、「如果拿1000元寫，兒子會更愛」。

有趣歸有趣，不過根據「妨害國幣懲治條例」第5條，「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。」民眾若要告白或給祝福，還是寫在紙上或透過訊息傳送較妥當，不宜直接寫於鈔票。

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