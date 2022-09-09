防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

▲伍姓男子趁機摸走曬在桌上的紙鈔。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位在高雄桃源區南橫公路段的一家餐廰業者，在疫情期間為了做好防疫，都會將收到的鈔票消毒，曬乾後再收起來，不料5日業者卻發現，曬在桌上的3000元紙鈔不異而飛，調閱監視器發現被一名到店裡消費的男客人拿走，報警後警方循線查獲涉案的伍姓男子（36）到案，伍男一開始否認，但警方拿出監視器畫面讓他百口莫辯，只能坦承犯行，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

店家向警方報案表示，因防疫的關係，平常都會將收取的鈔票現金，噴灑酒精消毒，擺放晾曬在店內桌上的盆子內，不料竟遭竊賊偷走。

▲伍姓男子被捕後送上警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

桃源分駐所長簡瑞榮在獲報後，調派所內員警大調閱、過濾轄內監視器影像，掌握竊嫌的特徵，並沿竊嫌離開路線追查，7日上午9時許，查獲涉案的伍姓男子到案說明，伍男一開始否認犯行，經員警提示監視器畫面，始坦承目前待業中，他是到餐廳購買物品時，見鈔票擺在桌上，一時心生貪念，趁店家不注意，將鈔票順手拿到自己的大腿下壓住，快速的放進自己的口袋內，再若無其事離開，竊取所得的3000元大部分已花用完畢，僅剩下1000元。

六龜分局表示，伍姓竊嫌平時無業閒賦家中，警方偵訊後，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，警方呼籲民眾防疫優先，也要財不露白，才能避免歹徒趁虛而入，確保財產安全。