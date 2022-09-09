　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

▲▼鈔票消毒被偷 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲伍姓男子趁機摸走曬在桌上的紙鈔。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位在高雄桃源區南橫公路段的一家餐廰業者，在疫情期間為了做好防疫，都會將收到的鈔票消毒，曬乾後再收起來，不料5日業者卻發現，曬在桌上的3000元紙鈔不異而飛，調閱監視器發現被一名到店裡消費的男客人拿走，報警後警方循線查獲涉案的伍姓男子（36）到案，伍男一開始否認，但警方拿出監視器畫面讓他百口莫辯，只能坦承犯行，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

店家向警方報案表示，因防疫的關係，平常都會將收取的鈔票現金，噴灑酒精消毒，擺放晾曬在店內桌上的盆子內，不料竟遭竊賊偷走。

▲▼鈔票消毒被偷 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲伍姓男子被捕後送上警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

桃源分駐所長簡瑞榮在獲報後，調派所內員警大調閱、過濾轄內監視器影像，掌握竊嫌的特徵，並沿竊嫌離開路線追查，7日上午9時許，查獲涉案的伍姓男子到案說明，伍男一開始否認犯行，經員警提示監視器畫面，始坦承目前待業中，他是到餐廳購買物品時，見鈔票擺在桌上，一時心生貪念，趁店家不注意，將鈔票順手拿到自己的大腿下壓住，快速的放進自己的口袋內，再若無其事離開，竊取所得的3000元大部分已花用完畢，僅剩下1000元。

六龜分局表示，伍姓竊嫌平時無業閒賦家中，警方偵訊後，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，警方呼籲民眾防疫優先，也要財不露白，才能避免歹徒趁虛而入，確保財產安全。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
廖老大輸了！律師讚館長法律常識正確　「根本讀書人」
聞烤肉香會致癌！　營養師認證「3烤法不傷身」
快訊／莊智淵力退法國19歲新星！　挺進4強
老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又來！1小時後慘死
女員工懷孕「調去清潔工」砍2萬薪！　廖老大嗆：不違法
畫面曝光！　17歲高中生遭酒駕撞飛亡
當過兵、沒駕照卻會修卡車！　英女王「10大冷知識」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

「股海明燈」誘炒股高獲利　銀行人員機警及時阻詐87萬

彰化工人跌落設備槽「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工

好心阿北變無尾熊！爬樹修枝竟腳麻　緊樹1hrs...底下還有深池

被紅綠燈狠砸恐癱...新手媽「下半身仍麻痺」　最新恢復情況曝

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

防疫太到位也有事！鈔票消毒晾桌上　客人順手摸走全都錄

大甲民宅警報器狂叫奏效　2人急衝屋外.....竟是雜草惹禍

酒駕男「紅燈起步」畫面曝光　17歲無照高中生遭撞重傷亡！

4分鐘殺2人奪3命！　3嫌冷靜殺人分工滅證...6hrs犯案過程曝光

公司樓梯間激戰女同事！人夫嗨「可以很厲害很大力」　妻崩潰提告

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

「股海明燈」誘炒股高獲利　銀行人員機警及時阻詐87萬

彰化工人跌落設備槽「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工

好心阿北變無尾熊！爬樹修枝竟腳麻　緊樹1hrs...底下還有深池

被紅綠燈狠砸恐癱...新手媽「下半身仍麻痺」　最新恢復情況曝

藍營鐵票倒？果貿社區里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

大王生日快樂！王柏融二軍扛4番敲安　打擊率維持3成

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

賽前吊點滴被酸「別演了」　《全明星》黃宏軒怒PO虛弱照：腦子想什麼

曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

別幫毛孩戴柚子！　他PO貓模特「頭套精選」笑噴：有其他選擇

兄弟送羅力Q版畫有「4殺手」　「羅力控」周思齊拿到球衣啦

上廁所被嚇到飆髒話！祖孫展開攻防戰　「窗戶冒山竹手」笑翻2千人

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

彰化工人跌落設備槽慘死！機器卡滿屍塊

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

高鐵雙屍3命慘案！　逃泰3惡徒起訴...求處死刑

醫師密錄器藏更衣室　護理師洗完澡全被錄

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

救護車深夜鳴笛　遭小黃撞上翻覆

即／17歲騎士遭酒駕車闖紅燈猛撞　無呼吸心跳

曹瑞傑叔撫遺體「從溫暖到冰冷」淚喊：下輩子當我兒

保全問女住戶「沒穿內衣」　公司要賠錢

更多熱門

相關新聞

防疫疲乏！　信義居家：居家消毒掌握重點3區

防疫疲乏！　信義居家：居家消毒掌握重點3區

變種病毒來勢洶洶，加上開學季到來，台灣新冠疫情恐再掀高峰。信義居家提醒，若希望將病毒擋在家門外，確實做好個人防護以及居家清潔是最有效的，尤其在清潔消毒時，常接觸的門把開關、衛浴、地板3處千萬不能漏掉。

花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

花蓮警公布新增5處科技執法　重大違規全都錄

酒精一票人都用錯！正確1作法「比噴的更有效」

酒精一票人都用錯！正確1作法「比噴的更有效」

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

公司規定「酒精噴嘴巴」　網看傻：噴大腦好了

公司規定「酒精噴嘴巴」　網看傻：噴大腦好了

關鍵字：

防疫到位鈔票消毒晾桌上順手摸走全都錄

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面