厚疊鈔票放冰箱「3個月怪奇長毛」！照片驚呆：被魔化了

▲放冰箱3個月沒打開，「百鈔長毛了」 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

百鈔魔化了？一名男網友驚訝表示，懶得跑去銀行、ATM存錢，索性把存款放在冰箱裡，怎料3個月後，「百鈔長毛了」，讓他哭笑不得直呼「打開連我自己都嚇到！」爆笑照片曝光後，引發眾多網友笑歪，「長毛算什麼，我的錢都長翅膀，自動飛走」、「被旁邊的千元鈔霸凌到魔化了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，平時存款懶得拿去銀行存，恰好家裡有一台沒插電的冰箱，他竟突發奇想把「冰箱當保險箱」，放入數疊千鈔與百鈔，怎料3個月再打開來，「第一次看到新臺幣會長毛！」

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奇葩畫面可見，百鈔四周炸出一點一點的黴菌，但一旁的千鈔卻沒事，讓原PO驚呼，「打開連我自己都嚇到，放3個月就變這樣...我確定冰箱是乾的，也沒有開！」

文章曝光後，引來4千多名網友朝聖笑虧「你看錢有多髒，來，我幫你處理」、「這批錢壞掉了，500元收」、「這只能當廢紙了，我幫你回收」、「冰的，可以凍漲」、「沒事！放洗衣機裡洗一洗就跟新的一樣了」、「生利息...毛利的概念？」「長毛算什麼，我的錢都長翅膀，自動飛走」、「下次放再久一點連靈芝都給你長出來 」、「被旁邊的千元鈔霸凌到魔化了」。

也有網友認真回應，「沒開電源吧，那個溫度加上濕度，剛好變成培養室」、「冰箱是乾的 有可能環境潮濕啊」、「建議包夾鏈袋，錢的細菌蠻多的」、「濕氣滋生黴菌」、「除非是抽真空，不然冰箱怎可能是乾的」。

▼網友笑喊，願意免費回收處理。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

