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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「三特企業」印鈔集團幹部被查　前副總投案後遭傳私印2兆現鈔

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲中國印鈔造幣集團在2022年已有三位幹部落馬。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省紀委監委昨（16）日指，中國印鈔造幣集團有限公司工會原副主任、群眾工作部原主任胡林華涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。這也是該印鈔造幣集團自2022年起，第三位被查處的領導幹部，前兩位是前總經理及副總。

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

中國印鈔造幣集團前副總陳耀明在2021年底主動投案，並於2022年4月遭到「雙開」。他投案後，外界便傳出他「私印同號現鈔2兆元（人民幣，下同）」的傳言，使得中國人民銀行貨幣金銀局有關負責人緊急出面澄清，「此為謠言，性質惡劣。」

調查結果顯示，陳耀明在2014年至2020年多次收受下屬和管理服務對象給予的海參、蟲草、燕窩等禮品，折合價值約1萬元；收受中國建設銀行成立60週年紀念金鈔1盒、港珠澳大橋紀念連體券16連體1卷、茅台酒等禮品。陳耀明在所購房改房達標後，先後兩次違規購得單位公有住房，面積共計139.1平方公尺（約42.07坪）。

在大陸，人民幣印鈔廠相當神秘，被列為「三特企業」，也就是生產特殊產品、實行特殊管理的特殊行業，其工作人員被要求要有「錢積如山，德立千仞；錢流如川，心如止水」的心理狀態和品格。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

公開資訊顯示，中國印鈔造幣集團直屬中國人民銀行，是集人民幣設計、研發、印制並服務於現金全生命週期管理，致力於貨幣文化產業發展和貨幣信息化研究的大型國有獨資企業，是國家法定貨幣的設計者、製造者和維護者，貨幣綜合解決方案的提供者。

除印製法定流通貨幣（紙幣、硬幣、紀念鈔）外，該集團還擁有製作各種獎章、紀念章的資格，2022年北京冬奧會和冬殘奧會官方門票就是由石家莊印鈔有限公司（中國印鈔造幣下轄企業之一）印製。

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三特企業印鈔鈔票人民幣印刷紙幣

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