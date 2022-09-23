倒數1週！英2舊鈔將全面作廢　民眾忙衝央行換錢「人龍排到街上」

▲英國月底將全面淘汰20英鎊和50英鎊舊鈔。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

英國將自9月30日起，停止使用20英鎊和50英鎊的紙鈔，換言之，手上還有這些舊鈔的民眾只剩下1週的時間來更換新鈔。

據彭博社等英媒報導，英國央行宣布將在9月30日作廢3.6億張舊鈔，其中包括價值高達60億英鎊的50英鎊舊鈔和超過50億英鎊的20英鎊舊鈔。截至23日，民眾更換新鈔的時間只剩下1週。

Got an old £20 or £50 paper banknote in your wallet? You won’t be able to use it from the end of September.



Here’s what you can do with your old notes pic.twitter.com/eZF9BcfC2R — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 23, 2022

想將手中舊鈔換成新版塑膠鈔票的民眾，可以親自前往央行位於倫敦的總部，也可以透過郵筒或特定郵局郵寄兌換。不少商業銀行也提供將舊鈔存入帳戶的服務。當地22日上午，英國央行排隊等候換鈔的人龍已經排到了街上。

央行也指出，9月30日後，人們仍可將舊鈔存入銀行，但不能繼續在市面上使用舊鈔。20英鎊和50英鎊的紙鈔作廢後，英國的鈔票將全面改成聚合物材質塑膠材質，但目前印著英女王伊莉莎白二世頭像的塑膠鈔票仍可正常使用。