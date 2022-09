倒數1週！英2舊鈔將全面作廢　民眾忙衝央行換錢「人龍排到街上」

▲英國月底將全面淘汰20英鎊和50英鎊舊鈔。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

英國將自9月30日起,停止使用20英鎊和50英鎊的紙鈔,換言之,手上還有這些舊鈔的民眾只剩下1週的時間來更換新鈔。

據彭博社等英媒報導,英國央行宣布將在9月30日作廢3.6億張舊鈔,其中包括價值高達60億英鎊的50英鎊舊鈔和超過50億英鎊的20英鎊舊鈔。截至23日,民眾更換新鈔的時間只剩下1週。

Got an old £20 or £50 paper banknote in your wallet? You won’t be able to use it from the end of September.



Here’s what you can do with your old notes pic.twitter.com/eZF9BcfC2R