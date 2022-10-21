武士刀把媽砍爆血　23歲男「手持雙長刀」對峙掏槍警畫面曝光

▲男手持雙長刀對峙警察。（圖／翻攝自YouTube／PoliceActivity）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯一名43歲女子遭23歲兒埃雷拉(Eric Herrera)用武士刀瘋狂攻擊，被砍到全身是傷、鮮血狂流。警方後來在街上發現手持雙刀的埃雷拉，他看到警察還不肯把武器放下，模樣看起來十分瘋狂，對峙畫面在網路上瘋傳。

洛杉磯警方表示，事件18日晚間11時30分左右發生在南維多利亞大道(South Victoria Avenue)1200街區，他們接到報案，一名女子被武士刀砍傷，前往現場在其家門口發現全身是血的女子，手臂上有許多嚴重刀傷，趕緊用止血帶幫忙止血。

▲男子倒地後，仍不斷揮武士刀。（圖／翻攝自YouTube／PoliceActivity）

警官發現在街上遊蕩的埃雷拉，從警方隨身監視鏡頭可看到，埃雷拉手持2把鋒利武士刀，發現自己被警車包圍卻不願意放下武器，警官只好對他發射電擊槍，他被擊中後瞬間癱軟倒地，警官立即搶走其中一把武士刀。

埃雷拉雖然倒在地上，卻還不願意就範，手上仍繼續揮舞另外一把武士刀，警方只好又向他開了第二槍，人才終於被制伏。有目擊者表示，他們看到埃雷拉先持刀砍死一條狗，再向女子攻擊，不過警方澄清，他們並沒有獲得相關資訊，受傷女子送醫後情況穩定，依謀殺未遂罪將埃雷拉逮捕，正在調查事發原因。