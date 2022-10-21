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詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

記者張寧倢／編譯

美國佛州本周出現一名詭異光頭男子，他凌晨5點半就身穿襯衫、西裝褲走在街上，卻突兀地拿著一把開山刀。更令人不安的是，他跑到陌生人家門外，用刀柄底部按門鈴，臉上幾乎沒有表情，而且被打擾的不只一戶人家，讓居民害怕得報警處理。

▲▼佛州出現光頭怪男，凌晨5點西裝筆挺卻拿著開山刀到陌生人家按門鈴。（圖／翻攝自YouTube／WKMG News 6 ClickOrlando）

▲佛州光頭怪男凌晨5點穿西裝打領帶，拿著開山刀到陌生人家按門鈴。（圖／翻攝自YouTube／WKMG News 6 ClickOrlando，下同）

根據《紐約郵報》報導，佛州布勞沃德郡（Broward County）勞德希爾市（Lauderhill）有居民表示，家門口的監視器拍到17日凌晨5點半左右，一名戴眼鏡的光頭男子打著領帶，穿著紮好的白色襯衫與墨綠色西裝褲，服裝儀容看起來相當整齊，卻手持砍刀「來敲門」。

▲▼佛州出現光頭怪男，凌晨5點西裝筆挺卻拿著開山刀到陌生人家按門鈴。（圖／翻攝自YouTube／WKMG News 6 ClickOrlando）

▲光頭怪男走向門口時還不小心腳滑一下。

監視器畫面顯示，男子拿著目測約有30公分的開山刀，邁大步地走到門前，中途還不小心腳猾，差點滑倒，他將刀器反握，用刀柄底部做出疑似按門鈴的動作。同一天早些時候，男子也用相同方式敲過另一戶人家的門，害居民嚇得報警。一名男性居民表示，「我看到一些不特定的人拿著砍刀的背面敲門，就像他出現得很快一樣，他消失得也非常快。」

▲▼佛州出現光頭怪男，凌晨5點西裝筆挺卻拿著開山刀到陌生人家按門鈴。（圖／翻攝自YouTube／WKMG News 6 ClickOrlando）

▲同一名男子也出現在其他住戶門前，以相同動作敲門。

另一名女性居民表示，男子不像是迷路或有什麼困惑，看起來是有意這麼做而且感覺是很有效率的，就如同他身上的商務打扮一樣，卻拿著開山刀，「這太神祕了，我們完全不知道他的意圖。」警方表示，已經加強社區巡邏，並要求鄰居檢查自家的監視器。然而男子身分卻尚未確認，居民提心吊膽地說，家中還有4歲小孩，非常擔心影響出入安全。

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