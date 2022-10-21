　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

▲▼俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

▲ 烏克蘭首都基輔遭無人機襲擊，當局認為這是伊朗製Shahed-136自殺無人機。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國白宮國安會發言人柯比20日表示，證據顯示伊朗派軍至克里米亞，協助俄羅斯操作伊朗製Shahed-136自殺無人機，對烏克蘭首都基輔進行轟炸，拜登政府考慮對伊朗實施新制裁，以便無法出口武器給俄國。另一方面，英國外交部表示，向俄國提供無人機的相關人士將受到制裁。

▲▼ 烏克蘭軍方發布一張未標註日期的照片，烏克蘭境內發現伊朗Shahed無人機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭軍方發布一張未標註日期的照片，烏克蘭境內發現伊朗Shahed-136無人機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

據路透社報導，俄羅斯17日派出28架「神風自殺無人機」轟炸烏克蘭首都基輔，這批無人機被美國證實是由伊朗供應的。國安會發言人柯比（John Kirby）指出，伊朗派遣少部分軍事人員到克里米亞協助俄羅斯進行無人機攻擊行動，「伊朗透過提供武器與技術協助，直接參與俄烏戰場。」

他補充說，美國為了保障烏克蘭人民的安全，將用盡一切手段揭露、威懾，並阻止伊朗向俄羅斯提供武器及彈藥，包括祭出更多的制裁，同時考慮為烏克蘭提供防空方案。

英國外交部20日在聲明中指出，3名伊朗高級官員包含伊朗武裝部隊參謀總掌巴格瑞（Mohammad Hossein Bagheri）、伊朗革命衛隊阿加賈尼（Saeed Aghajani），以及無人機製造商沙赫德航空工業（Shahed Aviation Industries）將受到資產凍結和旅行禁令的制裁。

英國外交部長柯維立（James Cleverl）表示，對於伊朗支持普丁向烏克蘭發動殘酷戰爭感到遺憾，並譴責被制裁的3人是從俄羅斯「可惡」襲擊中獲利的「好戰分子」。

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同地方
金鐘／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！網驚：看不出51歲了
金鐘／蔡尚樺「胸前晃動」太猛！　一轉側身全場噴鼻血
快訊／焦凡凡金鐘緊張卡詞！　婁峻碩護愛發聲
金鐘／卓文萱破尺度中門大開！「東西半球被看光」激辣
金鐘／竇智孔正妹妻不藏了！　禮服「胸前開一道」超火辣
金鐘獎／訪問到一半「焦凡凡突伸手」！暖心舉動全被拍
解扣擺拍！博士美女候選人抽中6號　嬌呼：是我生日欸
今晚變天「降雨熱區」曝！奈格颱風最快明生成
唐綺陽「激瘦12公斤」 ！　靠2招成功減肥
最新民調！　張善政、鄭運鵬差距曝光
快訊／搶救台股！　金管會再祭出兩大招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

準備回歸？前英首相強生傳出「取消度假」　正從加勒比海返回英國

武士刀把媽砍爆血　23歲男「手持雙長刀」對峙掏槍警畫面曝光

印度版AZ疫苗「1億劑庫存」將全數銷毀　製造商驚曝：去年就停產

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

詭異畫面！男穿西裝「卻拿開山刀」隨機按門鈴　住戶看監視器怕爆

操場足球門突倒塌！小學生開心參加運動會　慘被「砸中頭部」身亡

越南8年來首例人染禽流感　5歲女童多重器官衰竭病危

美國認定伊朗派員赴克里米亞　助俄操作無人機

頭顱插在校門上！緬甸血腥鎮壓「斬首教師」　無頭屍扔地上

南韓飛官「6年內528人」轉當民航機師！　培訓1人至少花3億

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」　扛火箭砲合照笑開懷

準備回歸？前英首相強生傳出「取消度假」　正從加勒比海返回英國

武士刀把媽砍爆血　23歲男「手持雙長刀」對峙掏槍警畫面曝光

印度版AZ疫苗「1億劑庫存」將全數銷毀　製造商驚曝：去年就停產

兄弟今晚封王戰預售破萬！德保拉期待看到黃色彩帶

桃園市議員抽籤驚見「皮卡丘」、「鐵拐李」　候選人都有話要說

新北議員第6選區號次一次看！11人選6席　搶為中和人服務

金鐘獎／蔡尚樺跟網友拼了　爆乳走紅毯「直接撩開」：露不同的地方

金鐘獎／鄧惠文「破尺度解放北半球」激辣！高衩開到腿根…網驚：看不出51歲了

暖心主人自製紙箱！載「18歲癱瘓狗」騎車趴趴走：讓牠隨時兜風

保全睡死「感應門半夜大開」　嗆嗶嗶叫太吵！住戶火：玩電動也好

季後賽疫情遞補避免有Bug！確診要「國家認證」

樂桃航空台北飛羽田與大阪11月中起天天飛　票價較疫前高出不到一成

樂桃「成田－桃園」搭乘體驗！行李重量必注意　免稅店7點後全關

國際熱門新聞

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

即／小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師！

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

美軍示警「中國最快2022年犯台」　白宮：沒有衝突理由

快訊／最短命英國首相！特拉斯「上任45天」宣布辭職

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

英國財相、首相先後下台　一次看懂風波

上任45天仍有終身俸！　特拉斯每年可爽領417萬

烏克蘭因俄軍空襲　首度全國限電

美軍F-35墜毀　飛行員彈射逃生

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

馬斯克證實　將1.4兆收購推特

機上絕不做的5件事　空姐：別光腳進廁所

更多熱門

相關新聞

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」

車臣領袖po影片炫耀「3未成年兒上戰場」

車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）先前才說，要將三名未成年兒子送上烏克蘭前線，結果20日果真po出兒子們在戰場上扛著火箭砲、用機關槍掃射的畫面，更強調兒子們很快就會去更前線，在最艱困的地方作戰，四個人還拿著武器開心合照。

武士刀把媽砍爆血 男持雙刀對峙掏槍警

武士刀把媽砍爆血 男持雙刀對峙掏槍警

俄戰機朝英軍機附近射彈　俄稱技術故障

俄戰機朝英軍機附近射彈　俄稱技術故障

伊朗少年遭槍殺　父母崩潰：他犯什麼罪？

伊朗少年遭槍殺　父母崩潰：他犯什麼罪？

普丁視察試射狙擊步槍　「核足球」疑曝光

普丁視察試射狙擊步槍　「核足球」疑曝光

關鍵字：

北美要聞軍武國際軍武伊朗無人機攻擊俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面