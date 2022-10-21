謝震武：美國正半導體「諾曼第登陸」　WWIII會回推到今年10月7日

▲美國對中國祭出的晶片制裁，宛如一次半導體版的「諾曼第登陸」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國商務部10月7日宣布一系列晶片出口管制措施，不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。對此知名律師謝震武在政論節目《新聞面對面》上形容，美國正在執行一次半導體版的「諾曼第登陸」，10月7日不但是全球科技戰開打的日子，未來如果發生「三次世界大戰」開戰，不知道會不會回推到10月7日這一天。

謝震武指出，美國的半導體禁令，形式上看起來像「敦克爾克大撤退」，其實是一次「諾曼第登陸」，美國用全面撤退的形式，對老共造成一次重大打擊，對美國而言就是一次諾曼第登陸。

來賓「中華亞太菁英交流協會秘書長」王智盛對此指出，這項禁令除了禁止先進設備出口到中國之外，也禁止美國人、有美國綠卡的高階人才，進入中國的半導體廠，當禁令祭出之後，很多在中國協助工作的美國工程師，都待在飯店，不敢出來。

▲王智盛透露，中國的朋友已把1840年的「鴉片戰爭」與2022年的「晶片戰爭」連結。（圖／達志影像／美聯社）



王智盛分析，美國就是要讓中國的半導體，凍結在2022年的10月7日、進入半導體的黑暗時代，美國的科技還是繼續往前走，也就是用晶片、科技的制裁，控阻中國未來高科技產業與軍事產業的發展。

王智盛說，在中國有朋友已經忍不住民族主義的情緒，「1840年你們西方帝國主義，已經打了一場鴉片戰爭，現在都2022年了，還想打一場晶片戰爭，我們奉陪到底」問題是，中國真的能夠奉陪到底嗎？

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