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天花板6天「狂掉數百隻蠕動蛆蟲」　女上樓崩潰：鄰居腐爛還發臭

天花板6天「狂掉上百隻蠕動蛆蟲」　女上樓崩潰：鄰居腐爛還發臭。（圖／翻攝自TikTok／lon333lygirl）

▲女子家中天花板一直掉蛆。（圖／翻攝自TikTok／lon333lygirl

記者李振慧／綜合報導

國外21歲女子莉芙(Liv)在TikTok拍片表示，她發現家中天花板出風口連續6天掉下數百隻蛆蟲，受不了跑去詢問附近住戶，意外發現樓上鄰居居然已經死亡，還聞得到可怕惡臭，讓她每天清理蛆蟲清到崩潰，驚悚影片在網路上爆紅。

影片中可看到，莉芙拍攝家中天花板，一隻隻白色蛆蟲從出風口掉落到地面上，落地後還不停蠕動，他們只好拿衛生紙把蟲清掉。莉芙表示，「這些蟲是來自我家樓上正在腐爛的屍體，我的鄰居死了，每天都從天花板掉蛆下來」。

影片po出後立即爆紅，許多網友都好奇到底發生什麼事，莉芙又在另外一支影片中解釋，「我家天花板連續6天掉下蛆，所以我跑去問隔壁鄰居是否也有遇到類似情況，對方說沒有，認為蛆蟲通常是來自屍體，而他們已經一段時間沒見過樓上的人」。

莉芙和鄰居後來前往樓上按門鈴，不但沒人應門，還聞到噁心惡臭，後來通報警方調查，發現樓上住戶已經死亡多時。莉芙抱怨，整棟公寓到處都是屍臭味，可是房東卻一直沒有找人清理，也沒有給租客任何交代，害她最後只能搬家，「我現在的新公寓比以前好多了，謝天謝地這裡沒有蛆，也離屍體很遠」。

影片後來在網路上獲得1千多萬人次點閱，許多網友嚇壞表示，「要我也會搬家」、「好可怕，蛆居然從天花板掉下來，顯示屍體腐壞程度有多嚴重」，還有很多網友希望房東能趕緊聯繫清潔部門處理，「這已經是生化武器的程度了吧，再不處理，情況只會更糟糕」。

@lon333lygirl my life #maggot #infestation #truecrimetiktok #fypシ #fyp original sound - user4227066581285

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