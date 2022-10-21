民進黨「抗中保台」王牌失效？　游盈隆：會被選民看破手腳

▲游盈隆 。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

中共領導人習近平於20大強調不放棄武力犯台，兩岸緊張程度攀升。國安局長陳明通昨 （20）日表示，2023年須密切關注，對岸可能會用「以戰逼談」手段。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（21）日批評，民進黨在選戰最後關頭又開始打「抗中保台」，但這張牌在地方選舉不一定適用，且選民不是笨蛋，只會被選民看破手腳。

▲陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

昨 （20）日陳明通於質詢時表示2023年中共可能採取「以戰逼談」手段，須密切關注，引發各界熱議。對此，游盈隆今（21）日於廣播節目《千秋萬事》評論，陳明通先前曾兩度在立法院表示，「只要有蔡英文在，兩岸不會有事」，當時覺得是狗腿、護主，陳明通以國安局長的身分說「蔡英文在，兩岸沒事」，必須要講出道理，但陳明通從來都沒有解釋過。



游盈隆批評，有些人可能會覺得是不是蔡英文有管道，或者有協商過，能夠跟對岸彼此之間有默契。若真是如此，現在陳明通又說2023就要來，就國安層面來說只是在散播恐懼。

至於各界盛傳民進黨在選戰關頭又開始打抗中保台，游盈隆認為，如果民進黨的操作是希望選民把票投給執政黨，還要請國安局長出來「下註腳」，可見自選戰開打至今，民進黨已王牌出盡，除了抗中保台以外，「已經沒有別招可打」。他認為，民進黨的選戰策略很不負責任，且在地方選舉不一定適用，「選民不是笨蛋，會被看破手腳。」