台大生學位遭撤銷「老師要負連帶責任」　明訂教務處要主動通報

▲林智堅抄襲論文後學位被撤銷，台大通過，若有學生學位被撤銷等情節嚴重事件，老師要負連帶責任。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，台大昨（14日）首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，昨教務處也通過附帶決議，若有學生學位被撤銷等情節嚴重事件，老師都要負連帶責任，將由教務處主動向人事單位反應，台大今（15日）表示，人事單位將再依相關人事法規處置，這是分層負責概念，也是提醒師生注意學術倫理。

林智堅就讀台大國發所在職專班的碩士論文，7月初被檢舉涉嫌抄襲，隨後台大宣布即起所有碩博士畢業論文提交時，都要通過原創性比對，而在昨天台大教務會議上更通過決議，要求碩博士生需通過論文相似度比對才能辦理離校手續，並正式列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，也是台大首度將學生論文要通過相似度比對正式立法。

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▲受到林智堅抄襲事件影響，台大昨天首度立法，要求碩博生論文得通過相似度比對才能辦理離校手續。（圖／資料照片）

台大主秘王根樹今天表示，提交論文相似度比對文件，標準則由各系所訂立，提供一定彈性，由於各系所或社會科學與自然科學領域不同，所以很難有統一標準，原則就是要經過論文比對系統，目前得知，從個位數到20%、30%都有，以法學院來說，寫論文過程中，引用法條一定照抄，不能自己亂寫，所以標準會比較高，自然領域因為以實驗為主，標準相對較低，但學生論文若經過比對系統比對後偏高，但教授檢視後不覺得有抄襲，教授簽名後一樣是可以接受。

至於對於陳明通的審議部分，王根樹表示，還在由委員會審議中，結果何時會出爐他並不清楚，他並沒有參加委員會，所以不清楚進度。

不過，昨天教務會議上則通過附帶決議，若有學生學位被撤銷等情節嚴重事件，老師都要負連帶責任，並由教務處主動向人事單位反應，人事單位將再依相關人事法規處置。

▲台大今天舉行校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

台大今天舉行校務會議，會後教務長丁詩同表示，昨天學生提案內容，希望在學生論文處理要點內加註，若學生寫作時發生違反學術倫理案件，教授也要負連帶責任，但該要點是以處理學生事件為主，所以才做成上述附帶決議，一旦發生學生發生學位被撤銷等重大事件，由教務處主動通報人事單位，進行調查及懲處。

丁詩同進一步說明，這個附帶決議的精神，主要是反映老師在指導學生時，要肩負教導學生學術倫理的責任，若老師刻意的製造出違反學術倫理事情時，必須由教務處向人事單位反應，人事單位再依相關人事法規處置，這是分層負責概念，懲戒應該由人事單位，教務處則負責通報，希望經過法規修正程序，讓師生都知道，學術倫理是非常重要。