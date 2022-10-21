「橘色惡魔」來台全紀錄影片上架　文總曝京都橘高校超人氣始末

記者許敏溶／台北報導

文化總會邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的精彩演出，風靡全台，文總「YouTube」上架國慶完整演出影片，短短10天就衝破159萬瀏覽，為回應「橘粉」期待，文總把赴日正式邀請、排練、搭機來台、台日學生交流、演出及返日的幕後花絮及精彩畫面，集結剪輯成「橘色旋風台灣遠征—2022日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄」影片，今（21日）中午在文總的社群平台上架。

日本京都橘高等學校吹奏樂部來台在今年國慶大會上演出，在國內掀起「橘色旋風」，收視和點閱雙雙呈現高人氣，為了回應橘粉期待，文總今（21）日中午在facebook、instagram、YouTube及twitter等社群平台同步上架「橘色旋風台灣遠征—2022日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄」5分多鐘的影片。

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▲文總公布日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄影片。（圖／文總提供）

▲▼文總公布日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄，上圖為橘高校在圓山大飯店前合照，下圖為拜訪總統府。（圖／文總提供）

文總表示，上述影片內容包括文總及慶籌會大會處親自赴日拜訪京都橘高校並正式遞函邀請參加國慶演出、參加吹奏部同學在校練習、搭機來台後行程、排練及預演，還有跟北一女及曉明女中交流、參訪台北101與總統府、蔡英文總統驚喜現身、國慶演出後趕赴機場返日時同學不捨落淚等珍貴畫面。

▲▼文總公布日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄，上圖為文總九月前往京都橘高校拜會，下圖為準備返日。（圖／文總提供）

文總秘書長李厚慶指出，今年國慶邀請橘高校吹奏部來台演出，主要是因為適逢台日友情50週年，且其表演風格活潑生動，充滿微笑及活力，象徵台日兩國攜手走過疫情、以及對疫後新生活的期待。這個計畫文總與慶籌會歷時半年多的時間邀請及協調，感謝各單位協助，才讓橘高校師生來台演出及返日都順利成功。

▲文總公布日本京都橘高校吹奏樂部來台全紀錄，圖為京都橘高校吹奏樂部與北一女樂儀旗隊交流。（圖／文總提供）

李厚慶表示，橘高校同學離台前表情都依依不捨，返日後陸續傳來影片、照片及手寫卡片，都讓文總的團隊非常感動，得知同學說以後一定要再來台灣、甚至以後想來台升學或就業，也讓相關單位覺得這次的邀請別具意義，同時也非常感謝北一女及曉明女中參加與橘高校的交流活動，年輕的同學們跨越語言及國籍的界線連結起情誼，正是為台日友好創造新世代的緣分。

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