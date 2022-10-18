獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

▲動物醫院搶搭時事哏，送養「橘色小惡魔」貓咪，秒殺認領。（圖／翻攝自Facebook／春天動物醫院）

記者楊惠琪／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的精彩演出，風靡全台，儘管表演落幕，連日討論話題不斷。台中一家動物醫院也搶搭這股「橘色惡魔」風潮，透過臉書宣布送養兩隻可愛的小橘貓，果然橘色魅力無法擋，不到半小時秒殺下架，創下有史以來最快認領速度。

台中春天動物醫院日前在臉書PO出貓咪送養文章，文中提到，不用再羨慕日本有橘色惡魔，現在台灣也有，春天動物醫院隆重推出2隻橘色小惡魔，一樣有橘色制服，動作也很萌，超級吸睛，目前2個月大的小橘貓都是女生，過不久，他們的食量就像惡魔一樣大，也會開始探索跟破壞，讓你每天都不會無聊，因為回到家一定有意外的驚喜（或驚嚇)，「橘色小惡魔」當之無愧。

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春天動物醫院院長林棠棣接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，今年國慶大會表演後，「橘色惡魔」的話題鋪天蓋地，在台灣掀起一股旋風，為了提高認養率，因而搶搭時事哏，果然引起搶養潮，PO文沒多久，獸醫院電話就接不完，醫護人員忙到沒時間吃午餐，有人認養小橘貓不成，改認養院內的小黑貓、虎斑貓，也算意外收穫。





▲小橘貓魅力難擋，不到半小時秒殺下架，創下有史以來最快認領速度。。（圖／翻攝自Facebook／春天動物醫院）

獸醫院的貼文一出，醫護人員電話接不完，還有臉書、Line、IG私訊，瞬間湧入數百名認養者，也有人火速跑來獸醫院，要把「橘色小惡魔」帶回家，不到半小時就趕緊下架，創下有史以來最快認領速度。

林棠棣說，認養者除了要搶快外，還要經過院方評估，的確有認養的意願與經濟能力，像是願意日後為小橘貓進行結紮、施打預防針等，確保小橘貓會得到充分照顧，避免有人只是一時興起，認領後又棄養。