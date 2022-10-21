「袖珍寶寶」奮力求生103天出院　出生時僅700克...皮膚薄如蟬翼

▲出生僅700克的巴掌寶寶經過103天的細心治療順利出院。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東佛山一名早產兒小寶（化名）由於媽媽羊水過少而提前出生，出生時僅700克，身體跟成人巴掌大小一樣，多處器官發育不全，皮膚薄如蟬翼，隱隱透出血管，讓外界心疼不已。負責接生的醫院採取「袋鼠式護理」，陪伴小寶度過一道道「死劫」，憑著小寶超強的求生意志，經過103天的細心照料順利出院，讓家屬及院方感動萬分。

《廣州日報》報導，25周+4天的極早早產兒小寶因媽媽繼發性羊水過少而緊急剖腹生產。他「跌跌撞撞」來到這個世界時，體重僅700克，整個身體比成人巴掌還小，手臂僅成人拇指般粗，皮膚呈膠凍狀，全身皮膚薄得吹彈可破、血管隱約可見。

接診的佛山婦幼保健院新生兒科在小寶出生後，第一時間進行復蘇搶救，包括利用保鮮膜包裹保暖、氣管插管、正壓通氣、靜脈置管等各種處置方式，同時，出生僅10分鐘的小寶就被迅速轉入新生兒重症監護室。

醫護團隊面臨的第一道難關是「呼吸關」，小寶呼吸中樞調節功能發育不完全，無法自主呼吸，醫護人員嘗試各種辦法，歷經84天，小寶終於可以自由呼吸，讓團隊放下心中大石。此外，小寶也在出生37天後學會自主進食，可以快速補充身體營養。

除了生理上的難關，新生兒父母的心理照護對小寶至關重要，醫院新生兒科特別安排「袋鼠式護理」，讓小寶爸媽一同參與，也就是讓早產兒趴在爸媽胸前，透過肌膚接觸，感受心跳和體溫，彷彿在子宮裡一樣獲得安定感。

在團隊及父母的努力下，小寶堅強的求生意志讓他逐漸長大，經過103個日夜的精心照護，小寶體重從700克長到2890克順利出院，讓醫護團隊和家長感動不已。