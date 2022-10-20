寶寶臉朝地重摔！癌症媽「一秒變身超人」救援　揪心畫面逼哭全網

記者鄭思楠／綜合報導

母愛偉大！江蘇徐州近日瘋傳一段監視器畫面，感動萬千網友。影片中，一個7個月寶寶臉朝下摔倒，身患癌症的媽媽一秒變身超人，奮不顧身衝去保護，太用力還不慎當場重摔，可顧不得疼痛下秒又立刻站起，再次衝過去抱起寶寶，隨後還自責不夠快，打了自己幾巴掌。事後，媽媽摔得膝蓋淤青，孩子面部輕微擦傷。

據《瀟湘晨報》報導，影片顯示，10月16日上午，寶寶坐在學步車上從房裡出來，過台階時不小心臉朝地摔倒。聽到聲響的媽媽嚇得叫了一聲，連忙從廚房跑出來，也不小心摔了一跤。顧不上疼痛，媽媽連忙爬起來奔向寶寶。

將寶寶扶起來後，寶寶「哇」地大哭。媽媽抱起孩子安慰，一邊心疼地看著寶寶，一邊自責地打了自己幾巴掌。

10月19日下午，王女透露，寶寶7個月大，當時她餵完輔食到廚房放碗，剛把碗放進水池裡，就聽到「哐當」一聲，她趕緊往外跑想救寶寶，一個不留神就摔了一跤，「摔倒的時候也沒想到我很疼，我就趕緊去抱寶寶，先看寶寶的臉有沒有受傷。」

▲剛動完手術的媽媽衝上前救孩子。（圖／翻攝自影片）

王女說，寶寶很小，第一次摔倒，她非常心疼，抱起寶寶後就哭了，也非常自責，就打了自己幾巴掌，「就是出於本能。」

王女表示，因患宮頸癌，她在9月份做了一場子宮切除手術，術後進行了化療，發現左腿使不上力氣，不能跑，偶爾走路還會瘸腿，「那天忘記了，直接跑過去的時候就摔了一下。」王女說，好在寶寶只是額頭和鼻子有些擦傷，現在已經恢復了，不過她的腿部受傷加重，現在還在恢復中。

丈夫黃先生表示，妻子當時剛手術加化療結束回家休養，腿腳不太方便，當天自己父親生病，他到醫院照顧，於是拜託了兄弟的媳婦來家裡陪妻子和寶寶，「正好她當時跟兄弟媳婦說了一下，說不能讓寶寶摔到了，說完沒多久寶寶就摔了，她特別自責。」

▲媽媽還自責還掌摑自己。（圖／翻攝自影片）

網友看後噴淚表示，「媽媽打自己耳光的時候我看哭了」、「孩子摔了，媽媽也摔了還打自己耳光，這一幕看得心痛」、「別指責孩子媽媽，都不容易」、「小時候孩子都會磕磕碰碰，別太自責」。