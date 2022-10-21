請老公買「寶寶量腳器」　妻見實物傻眼：這個怎麼量啦

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書PO文抱怨，請老公幫忙買「寶寶量腳器」回來，沒想到老公出去一趟，買回來的卻是量角器，讓她當場傻眼。文章公開之後，網友們紛紛留言笑稱，「爸爸是理工科畢業的」、「是量『ㄐㄧㄠˇ』器沒錯」；還有過來人分享，以後如果要請老公幫忙買東西，最好附上產品的照片，以免買錯還被反過來怪罪沒有講清楚。

▲原PO請老公買「寶寶量腳器」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，因為小孩要買鞋子，日前請老公幫忙買「寶寶量腳器」，結果老公買回來的竟然是測量工具「量角器」，讓她當場傻眼，「結果我看到啥小（台語，意指什麼）？我是要『寶寶量腳器』啊！這個要怎麼量鞋子啦！」

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▲結果老公買回來的是量角器。

文章公開之後笑翻不少網友，大家紛紛留言調侃，「是量『ㄐㄧㄠˇ』器沒錯」、「對不起，忍不住笑了」、「可以啦，小學的時候用得到」、「忘了買圓規」、「連腳的弧度都可以抓出來，没問題」、「爸爸是理工科畢業的」、「沒毛病」。也有網友建議原PO，如果下次還要請老公幫忙買東西，一定要記得附上產品的照片，「不然買錯了，他反而會怪妳沒有講清楚。」

▲搜尋「寶寶量腳器」確實可以找到不少商品。（圖／翻攝自Google網頁）

至於到底有沒有「寶寶量腳器」這種東西，在Google打上關鍵字，就會出現許多拍賣網站的連結，不僅有適合0到8歲幼童的款式，也有成人的款式。專欄作家焦糖綠玫瑰曾提到，寶寶足部生長速度大約是每年1.5到2公分，家長可以選擇輕薄、柔軟、有防滑功能的鞋子，試穿時要注意鞋子前端與腳最好留有一指幅的距離，並且每3個月確認一次孩子是否需要換鞋，千萬不要買過大的尺碼，以免對孩子的骨骼、腳型造成不良影響。