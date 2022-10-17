男童買散裝糖果「用手一顆一顆抓回去」　店員整桶清空獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文聲稱，日前逛超市時看到一名男童，目測應該就讀小學六年級或國中，因為買太多散裝糖果想要放回去，竟然直接用手抓，經她提醒才改用裝糖果的湯匙，後來她向超市人員告知此事，店員馬上過去把整桶糖果清空。

▲原PO目睹男童用手抓糖果，再放回販賣區。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在「爆怨公社」的文章中提到，15日在某超市購物時，經過散裝糖果自助區，看到一名男童（目測可能就讀小六或國中）因為秤太多某種糖果，想要倒回去，「結果他居然用手將糖果一顆一顆挑回去販賣區！」

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原PO說，她當下看到真的超級傻眼，並馬上出聲詢問「弟弟，你怎麼會用手抓糖果呢？」男童回答「因為我裝太多了，想放回去」，後來經過她的提醒，男童才改用裝糖果的湯匙慢慢把不要的部分放回去，她也趕緊跑去跟超市的收銀人員告知此事，接著，馬上就有店員過去把整桶糖果清空，「直接用手碰觸沒有包裝袋的糖果，真的很不妥。」

文章公開之後掀起網路熱議，網友們紛紛在文章底下留言回覆道，「這真的是衛生問題，太誇張了」、「很棒，店員的處理方式也很好，吃的東西本來最重要的就是衛生」、「只想說，看到這篇文章的人，可以機會教育一下身邊的小朋友或告訴有孩子的朋友」；也有部分網友提出質疑，認為店家有可能會在客人離開之後，又把糖果倒回去賣，畢竟店家有成本考量。

對此，原PO補充表示，謝謝大家提醒，在自己看不到的地方，或許也有許多類似的問題發生，無法一一控管，但她當時既然看到了，就想盡一份告知的義務，保護下一位消費者，至於店家會不會妥善處理等後續問題，她也不清楚，「不過，我欣賞（店員）當下的處理方式！」