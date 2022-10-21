熱帶氣壓逼近！今下半天變天　週末豪雨彈「紫爆熱區曝」

▲今下半天變天，將轉為有雨天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(21日)天晨受輻射冷卻作用影響，苗栗西湖出現最低溫15.2度，白天陽光露臉後氣溫回升，天氣風險公司表示，隨熱帶性低氣壓接近巴士海峽，今天下半天轉有雨天氣，週末因東北季風增強，加上外圍水氣，東北部、東部雨勢增強，局部單點可能達豪雨等級，週日將感受到明顯降溫。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天週五(21日)到明天週六(22日)白天是東北季風強度較弱的一段時間，不過隨熱帶性低氣壓接近巴士海峽並逐漸西進通過，受到它北側水氣移入影響，天氣也將跟著出現轉變。目前熱帶低壓還在台灣東南方，整體結構還不是很好，氣象局以及日本氣象廳等單位都還沒有進一步增強為輕度颱風的預測。

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今天週五(21日)上半天各地大致還是多雲或有陽光的天氣，下半天起因為熱帶性低氣壓外圍的雲層接近，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨機會逐漸提高，開始轉變為有短暫陣雨的天氣。

吳聖宇表示，今晚起到明天週六(22日)白天水氣移入趨於明顯，整體降雨範圍更加擴大，從桃園開始往北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島甚至南部的高屏地區都有下雨的機會，尤其在大台北東側、東北角、宜蘭的局部地區可能會有比較大的累積雨量出現。

▲氣象局對天氣及降雨預測。（圖／氣象局）

吳聖宇提醒，週六(22日)晚間到週日(23日)白天這段期間熱帶性低氣壓逐漸往南海方向移動，不過此時東北季風又再度增強，配合熱帶性低氣壓外圍的水氣，東北部、東部一帶雨勢將有加強情況，有短時強降雨發生的機會，局部單點累積降雨量也可能來到大雨甚至豪雨等級。其中基隆北海岸、大台北東側區域以及宜蘭等地方，前一波雨勢才剛過去，緊接著可能又會有比較大降雨出現，須多加小心。

其他包括桃竹地區、花東地區、南部的高屏地區持續會有下雨情況，中部地區雖影響較小，但雲量增加，不排除有些局部性的短暫陣雨機會。吳聖宇表示，從預測看起來，週末這兩天天氣狀況並不是很好，週日又比週六更差一些。

吳聖宇指出，週日(23日)晚間後東北季風持續南下，熱帶性低氣壓遠離，水氣逐漸減少，降雨才會趨於緩和，不過東北季風帶來較涼空氣才正要開始影響，由北往南溫度逐漸下降，到了下週一、週二(24-25日)北台灣白天的高溫又會降到只有21-22度左右，再度會感受到比較明顯的涼意，除降雨之外，緊接著報到的降溫也是要需要留意的地方。