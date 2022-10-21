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社會 社會焦點 保障人權

為了蒼蠅砸爛水果行！客人驚逃畫面曝　21歲沒品老大下場慘了

▲▼ 文二。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲年僅21歲張姓男子向外自稱天道盟太陽會中和分會老大，藉機吸引大批20歲上下年輕人，一起滋事討債。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

真的壞！21歲張姓男子向外自稱天道盟太陽會中和分會老大，招募血氣方剛小弟們。今年7月，張嫌率小弟們持棍棒等，前往北市文山區某水果行怒砸，客人們嚇壞一哄而散，遭砸老闆稱「可能是果皮引果蠅」，惹人不悅才被砸；張嫌更另涉中正區理髮店潑蛋汁、中山區砸車，文山二警方日前收網抓人，全案依違反組織犯罪條例等移送台北地檢署偵辦。

▼警方搜出玩具炸彈。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年7月張嫌率小弟們騎車前往文山區興隆路某水果行，持鐵棍、球棒叫囂亂砸，現場大批民眾見狀立刻紛紛逃離。水果行老闆委屈表示與人無債務糾紛，「可能是果皮放貨車上引太多果蠅」故惹人不滿才被砸店。

文山二警方受理案件後，經查發現張嫌不僅砸水果行，更曾為了其他債務跑到中山區追車攔人、另外更指示小弟們到中正區某家理髮廳狂丟雞蛋恐嚇。

▲▼ 文二。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張嫌旗下小弟們替他暴力討債滋事。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日前依檢察官指示分別聯合中山、 中正一等單位共同合作兵分多路，拘提包含以張姓犯嫌為首的9名犯嫌到案，更在張嫌於新北市中和區某禮儀社據點（商登已廢止），搜到刀械、空氣槍，甚至還有裝計時器逼真的玩具炸彈。警訊後全案依違反組織犯罪、恐嚇等罪移送台北地檢署偵辦。

北市警方指出，因應選舉將屆，除加強相關治安工作，針對不法份子以暴力介入選舉加強防制， 警方並呼籲民眾如遭遇不法侵害時，可隨時向警方報案求助，警方有信心及能力，刨根打擊黑幫，以保障民眾安全。

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