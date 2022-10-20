交詐騙集團女友！北市警「內鬼賣情報」教洗錢　收賄買房開保時捷

▲北市刑一名楊姓偵查佐與詐騙集團合作，收賄數百萬買房買車。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市刑警大隊一名楊姓偵查佐與詐騙集團的戴姓女主嫌交往，收賄數百萬元後利用警政查詢系統、165查詢系統等，將民眾個資、警方追查進度等回報給詐騙集團，讓上千人受害，遭騙金額高達數億元。楊員被約談到案、住處及辦公室被搜查後，新北檢也發現他平時以保時捷代步。

檢警追查投資詐騙機房案時，發現該集團組織龐大，自2019年開始陸續透過假博奕真詐欺等網路平台進行詐騙，受害者高達千人，吸金數億元。然而，該詐騙集團在被追捕的過程中，竟多次提前預知偵查動向，讓警方起疑。

楊姓偵查佐本在北投分局服務，2021年調任北市刑大偵5隊，但與他交往的戴姓女子竟是詐騙集團中的一員。戴女用數百萬現金、名錶等物品賄絡楊姓偵查佐，且楊員除了幫忙查訊資訊之外，還基於洗錢犯意，協助、教導詐騙集團隱匿犯罪所得。

檢方19日指揮法務部調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、警政署刑事警察局、廉政署、台北市政府警察局督察室，搜索楊員的辦公室、與戴女同居地，查扣楊員位於新北市新莊區的不動產1棟及保時捷汽車1輛。

新北地檢署認為，楊男涉犯貪汙治罪條例違背職務收賄（涉嫌收賄數百萬）、組織犯罪條例包庇犯罪組織、詐欺共犯、洗錢條例，且有勾串證人、共犯、湮滅犯罪所得的可能，因此向法院聲請羈押禁見，新北地院20日下午裁定羈押禁見。

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