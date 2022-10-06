更生人出監創業　更保無息貸款相助

▲更保提供無息貸款助更生人金玉璞創業重生。（圖／更生保護會提供）

臺灣更生保護會橋頭分會於2022年初核撥更生人金玉璞圓夢創業無息貸款40萬元，以加盟行動咖啡攤車方式賣咖啡。法務部保護司副司長陳佳秀得知她努力不懈的創業故事，特別南下為其加油打氣，肯定她迷途知返，改過遷善的精神，以及願意把自己的人生故事分享給獄內外的受刑人、更生人，並讚揚金爸、金媽能發揮家庭支持的力量來幫助她順利重返社會、自立更生。

金玉璞原為健身教練，因誤交損友而加入詐騙集團，觸犯詐欺罪被判刑2年10個月有期徒刑，110年8月自高雄女子監獄假釋出獄後，因受疫情影響，沒了工作，翌日即到住家附近的92度半咖啡連鎖分店工作並計畫創業開分店。分會自其8月出獄後開始追蹤輔導，並積極提供創業貸款相關資料，鼓勵其申貸。

更保橋頭分會主任委員沈美利於創業貸款審核會議時，以其過去學習美髮技能，後來創業成立美樂美髮連鎖公司，以及近年來受疫情衝擊影響之經歷來勉勵金玉璞，並請分會發揮即時關懷，給與其專業諮詢並協助網絡行銷，獲得橋檢多位檢察官、各科室同仁等支持，每周揪團相挺。因其專業的烹煮咖啡能力，與客戶保持親切良好的互動關係，客源不絕，金爸、金媽協助招呼及外送服務，全家齊心齊力一起快樂工作。

金玉璞特別感謝更保橋頭分會的更生輔導員金美姊、沈主委及同仁的一路相挺，除了每周幫她號召揪團訂咖啡，還不時給予精進良善的建議與關懷，幫助她很多，讓她的更生之路更開闊。（本文轉載自更生保護會2022年10月《甦活人生電子報》）

▼更生人金玉璞加盟行動咖啡攤車賣咖啡。（圖／更生保護會提供）