女友是詐團成員！北市刑警助洗錢　收賄數百萬爽買房+保時捷

記者陳雕文／新北報導

新北地檢署指揮調查局清查詐騙案件時，發現北市刑大偵5隊1名楊姓偵查佐跟詐騙集團女成員交往，並透過警用電腦查閱民眾個資，提供給詐騙集團使用，甚至收取數百萬元賄款，在新北市新莊買房+保時捷！檢方20日依貪汙收賄、包庇犯罪組織、詐欺共犯、洗錢條例等罪，向院方聲請羈押禁見楊佐獲准。

被帶回調查局的楊姓偵查佐原本在北投分局服務，2021年調任北市刑大偵5隊，卻被查出利用職權查閱電腦系統，調閱機密個資後涉嫌提供給犯罪集團。新北地檢署在19日前往北市刑大偵5隊搜索，並且將楊帶回偵訊，訊後移送新北地檢署複訊。

▲新北地檢署指揮調查局搜索北市刑大，帶回1名楊姓偵查佐偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，新北地檢署指揮新北市調處、警政署政風室、北市警局督察室、廉政署，搜索北市刑大被告辦公處所與被告住所，調查後發現楊姓偵查佐跟詐欺集團合作，提供情資讓詐團躲避查緝，幫助詐團海撈好幾億，甚至收受數百萬元賄款！

新北地檢署表示，該詐騙集團從108年開始，陸續以假博奕真詐欺平台詐騙上千人，受害金額達數億元，而集團還利用戴姓女成員與楊姓偵查佐交往之際，給予高額之現金及名錶為對價，使楊佐利用其職務上之警政、165系統，查詢司法機關的查緝之進度等資訊並回報，另基於洗錢之犯意，協助該集團成員掩飾隱匿犯罪所得。

新北地檢署還說，楊佐涉貪汙治罪條例違背職務收賄、組織犯罪條例包庇犯罪組織、詐欺共犯、洗錢條例等4罪，為五年以上重罪，有勾串證人、共犯、湮滅犯罪所得之虞，向院方聲請羈押禁見獲准。