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快訊／收賄數百萬涉貪洗錢4重罪　北市刑大偵查佐遭羈押禁見

記者陳雕文／新北報導

新北地檢署指揮調查局清查詐騙案件時，意外發現北市刑大有人透過警用電腦查閱民眾個資，19日下午大動作搜索北市刑大偵5隊，帶回1名楊姓偵查佐進行偵訊。目前判定其涉嫌貪汙治罪條例違背職務收賄、組織犯罪條例包庇犯罪組織、詐欺共犯、洗錢條例等罪，且疑收賄數百萬元，向院方聲請羈押禁見獲准。

▲▼北市刑大外觀。（圖／記者邱中岳攝）

▲新北地檢署指揮調查局搜索北市刑大，帶回1名楊姓偵查佐偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

被帶回調查局的楊姓偵查佐原本在北投分局服務，2021年調任北市刑大偵5隊，卻被查出利用職權查閱電腦系統，調閱機密個資後涉嫌提供給犯罪集團。新北地檢署在19日前往北市刑大偵5隊搜索，並且將楊帶回偵訊，訊後移送新北地檢署複訊。

據了解，新北地檢署指揮新北市調處、警政署政風室、北市警局督察室、廉政署，搜索北市刑大被告辦公處所與被告住所，調查後發現楊姓偵查佐跟詐欺集團合作，提供情資讓詐團躲避查緝，甚至收受賄款！

新北地檢署表示，楊佐從108年開始，涉貪汙治罪條例違背職務收賄（涉嫌收賄數百萬）、組織犯罪條例包庇犯罪組織、詐欺共犯、洗錢條例，為五年以上重罪，有勾串證人、共犯、湮滅犯罪所得之可能，20日向院方聲請羈押禁見獲准。

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