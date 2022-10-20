經3個月趕工！纜線下地、路面重鋪　 屏鵝公路潮州段「天際淨空」

▲屏鵝公路潮州段纜線下地、路面重鋪，天際淨空。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」歷經3個月趕工，部分路段展現成果，台1線潮州鎮檨仔橋至鍛冶橋路段路面10月19日刨鋪完成，原有地面路側電桿已移除，天際線更加淨空清爽。

公路總局第三區養護工程處與台電公司、中華電信等單位跨域合作辦理「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，其中第二標位於台1線潮州至水底寮路段，目前地下化管道挖掘進度已完成100％，正由台電公司、及中華電信等單位逐路段進行佈放纜線、拔除電桿、孔蓋下地等作業。另警察局交通隊也配合沿線各路口所有號誌架空電纜線一併下地。

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公路總局表示，第三區養護工程處在每個路段的纜線及孔蓋下地作業完成後，立即進場進行全斷面之路面刨鋪工作。目前位於台1線潮州鎮檨仔橋至鍛冶橋路段路面於10月19日已刨鋪完成，不但原有地面路側電桿已移除，天際線也變得更加淨空清爽，道路也恢復到施工前的平整樣貌。

▲屏鵝公路潮州段纜線下地、路面重鋪，天際淨空。（圖／公路總局）

公路總局表示，為儘早完成纜線地下化目標，縮短施工影響期程，恢復用路人平穩舒適的行車環境，施工單位動員近兩倍的管道施工工班數全力趕工，在仍需維持交通服務功能的道路上臨路施工，除對用路人產生一些行車的不便及旅行時間上的影響外，對現場施工人員而言，臨路施工作業也潛藏了一定的危險性，壓力可謂不小。但經過三個月的積極趕工，目前各路段已逐步開花結果，道路鋪面也將逐路段地展開刨鋪工作。

另根據規劃，10月21日起將接續進行台1線佳冬戰備道以南至水底寮路段（屏南工業區路段）的路面整理刨鋪作業，公路總局提醒用路人行經該施工路段時，請依工區指示標誌及現場交管人員指揮，小心通行。