男迷路找不到機車　潮州警貼心1招立馬解除民眾困擾

▲潮州警分局分局中山路派出所警員李育瑋、劉昆鑫協助張男找到機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子到外地工作後返回潮州，對路況不熟，忘記先前將機車停放的台88快速道路附近位置，入夜後在派出所謭徘徊，潮州警方見狀後了解原委後，載他尋找，順利找到，警察貼心服務，讓他很感激。

潮州警分局分局中山路派出所警員李育瑋、劉昆鑫日前執行巡邏勤務時，發現有一名男子在所出所前徘徊，便主動上前關心。

他表示，因工作緣故，要從高雄市大樹區騎車至台88快速道路附近前，再與公司同事搭車至高雄市路竹區工地，因當日有重要物品忘在工地，故又返回工地拿取，之後便搭乘火車回到潮州火車站後再騎乘機車返家。

由於對潮州鎮路況不熟，所以才想至派出所尋求協助，但又不好意思，警方得知後，看到他穿著單薄，且入夜氣溫較低，決定帶他至台88快速道路口找尋機車，讓他迅速找到機車，高興返家，臨行前，對警方貼心服務相當感激。

潮州分局長簡彥匡肯定李育瑋、劉昆鑫二人發揮同理心，以最直接即時方式來幫助民眾，值為同仁表率，也呼籲民眾也可利用「警政服務」APP內的功能選項「110視訊報案」，警方即可立即得知所在位置，以便警方前往協助。