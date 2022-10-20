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陳其邁、柯志恩明抽籤日首度同台　雙方掃街再拚場！她找大咖助陣

▲▼高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長後選人柯志恩。（合成圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁與柯志恩將在高雄市長參選人抽籤日首度同台。（合成圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底九合一大選倒數37天，明（21）日上午將舉行高雄市長、市議員參選人號次抽籤，現任市長陳其邁與國民黨高雄市長候選人柯志恩將首度同台，結束後雙方陣營也會立即進行掃街活動，向市民公布號次。柯志恩陣營找來前總統馬英九站台助陣，陳其邁則稱，要邀請所有市民朋友跟他站在一起。

高雄市長、市議員參選人號次抽籤將於明早9點，於高雄市文化中心登場，4位市長候選人包含陳其邁、柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔都將親自現身抽籤，而這也是柯志恩投入選戰將近3個月以來，首度要跟陳其邁同台。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩今日發表客家政見，並提到抽籤日將找來前總統馬英九助陣。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩陣營特別找來前總統馬英文前來助陣，柯志恩今天受訪時表示，明天抽完籤、有了號次之後，會跟馬總統一起掃街，路線會從一心路一直到十全路，要告訴所有高雄市民「我們真的準備好了！」

至於心中是否有屬意的幸運號碼？柯志恩說，1-4號都是很幸運的，候選人不管抽到哪個號次都會講出吉祥話，過去很多數據說，2號跟4號是歷年來當選機率最高的，但高雄又是1號，其實3號也很好，所以要哪一個呢？她笑說，不用那麼迷信，每個號碼都是好號碼，人選比較重要。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁抽籤日親自出席，強調要邀請所有市民朋友跟他站在一起。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

尋求競選連任的陳其邁明天則無特別安排大咖助陣，他說，要邀請所有市民朋友跟他站在一起，讓他有機會能夠為高雄服務，繼續打拚。

而在抽完籤之後，陳其邁陣營同樣也安排車隊掃街拜票活動，預計9點半從文化中心出發，行經和平一路、一心一路、瑞隆路、永豐路、保泰路、瑞隆東路、大明路、海洋一路、南京路、新富路、青年路一段、議會北路，最後經過議會路抵達競選總部，要為周六競總成立先預熱，當天總統蔡英文也將親自南下力挺。

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