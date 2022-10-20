副市長稱「只倒一棵樹」　柯文哲：樹倒封隧道市長就要去看

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

尼莎颱風外圍環流帶來驚人降雨，導致北市多處災情。外界質疑市府高層都不在現場坐鎮，台北市副市長彭振聲昨表示，「台北市這次有啥災害？就是康樂隧道倒了1棵樹下來」，引發爭議。對此，台北市長柯文哲20日受訪時說，還是有比例原則，彭講的也沒有講錯，「看情況，這樣就好，正常一點，平常心，該怎麼做就怎麼做」。

針對日前尼莎颱風外圍環流在台北市造成豪雨災情，副市長彭振聲卻在官邸未出門視察、指揮，柯文哲說，整個國家正常化，自評主政8年，對台北市的防災系統相當有信心，特別是颱風，颱風很多次，每次都有檢討報告，所以系統完整。強降雨比較少見，應付上還有可以改進。

柯文哲說，如果三級開設，消防局長進駐；二級開設，秘書長進駐；一級開設，市長進駐。其實下一步要把整個大數據中心完全放到網路上，「美國總統在空軍一號上，不管在世界哪個地方都可以指揮美國的國防，不一定要坐在白宮。大數據中心已經做得不錯，不過還有精進空間」。

至於彭振聲發言引起的爭議，柯文哲說，還是一樣，比例原則，樹倒到隧道封住，當然市長要去看，要建立一個比較正常的國家社會，像陽金公路塞車馬上可以打通，不用市長回來；如果是康樂隧道整個塞住，市長還是要做決策，邊坡怎麼處理。

柯文哲說，其實打通是打通，但邊坡還是沒有處理，下次下雨還是會坍方。柯說，有些重大決策長官還是要出現，「你說只有一棵倒，當然是不用長官出現，他講也沒有講錯，看情況，這樣就好，正常一點，平常心，該怎麼做就怎麼做」。