與鍾東錦合體　柯文哲曝綠營計畫：好不容易兩人可以同框一起打

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日到台北市進行市政交流，與台北市長柯文哲同框。針對與鍾東錦同框被解讀是為了2024年大位，柯文哲說，這常常都想太多，從昨天就看到民進黨的媒體群組打算在操作這題，「好不容易這2個可以同框，一起打」。

柯文哲說，我們都希望台灣會更好，向正面、向上的方向發展，「為了政治操作一定要把人家講成壞人、誇大，這不是一個健康的態度」，個人認為這樣不好，不要為了選舉讓國家走向負面情緒。

「不管選舉或執政，對我來講是改變社會文化的政治運動，希望在過程中整個國家社會是往正面發展。」柯文哲說，再講一次，用網軍、側翼、名嘴治國一定會遭到報應，因為最後都沒辦法控制。

鍾東錦也說，什麼黑白的他不太清楚，「我覺得我是心地很善良，善良是一種選擇，我一定會很努力很認真」。鍾說，今天有機會來台北看大數據，是苗栗很需要的，像柯市長講的，Copy的會比較快，希望苗栗能盡快跟上腳步，將來變成智慧城市。

至於不斷被追問黑道背景，鍾東錦略帶不滿表示，「有記者說我黑道背景，我聽起來很不舒服」，去年底苗栗辦公投的時候他還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月變黑道，怎麼來的我不清楚。