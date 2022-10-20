臉書秀記者證！萬華槍手當過平面媒體特派員　曾與前法務部長合影

▲萬國幫要角邱國隆曾擔任媒體特派員，並與前法務部長廖正豪與前立委紀政合影。（圖／取自邱國隆臉書，下同）

記者邱中岳、張君豪／台北報導



北市萬華區在19日晚上傳出連續2起槍擊，共造成3人中槍送醫搶救，槍手是萬華幫成員、綽號阿國的邱國隆，邱挾持4名人質與警方對峙，1小時後將人質釋放，在大批警員面前持槍抵住下巴自轟身亡。警方調閱監視器，發現槍手前往第一現場開槍前，搭電梯還邊吃芭樂，態度相當從容。另外，讓人驚訝的是，他還擔任過媒體記者。



開槍行兇的萬國幫要角邱國隆生活多彩多姿，他平常樂愛爬山和親近大自然，還加入某登山協會，經常輕裝爬山鍛鍊身體；更特別的是，他還曾經任非主流媒體「太平洋日報」台北分社的特派員。

▲萬國幫要角邱國隆曾擔任媒體特派員 。



邱國隆在2018年4月18日在臉書PO文，出席該報台北分社成立酒會，該成立大會舉辦在台北市中山堂堡壘廳，包含前法務部長廖正豪、國民黨主席吳敦義、前立委紀政、及多名檢察官都出席該酒會，邱也與廖正豪等人合影留念。

邱國隆甚至在臉書PO出他擔任該報台北分社特派員的政見，一般來說特派員職稱是紙媒區域性的地方主管，綜理該區域的記者人力調度及新聞選材，這名萬國幫要員當時居然曾擔任報社特派員，並與政界、司法界人士共桌把酒言歡，昨天晚間槍傷3人後自戕，落差之大令人不可思議。

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