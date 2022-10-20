穿整件刺青！萬華槍手曾喊「中年最能實現夢想」　昔日貼文成對比

▲邱國隆曾說中年是最能實現人生夢想的階段。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市萬華區昨（19）日發生槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」等人後自盡。邱國隆臉書的最後一篇是留給兒女的訣別文，而從過去的貼文可見，他其實常常爬山、與好友互動，更曾喊話「中年（是）最有能力實現人生夢想的時段。」而他的離開，也讓不少親友難過留言「一路好走」。

翻開過去貼文觀察，邱國隆似乎是生活挺愜意的人，時常分享爬山、種植農作物的照片。過去他也曾發文表示，「人不輕狂枉少年、人不重狂枉中午，中年（是）最有能力實現人生夢想的時段。」他還貼出裸身、露出半身刺青的照片，直呼「一路狂、一路色、一路玩！都是自然的。」

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然而，邱國隆最後一則貼文卻寫道，「我要離你了。在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子」。

▲邱國隆常爬山。（圖／翻攝自當事人臉書）

邱國隆也在貼文底下表示，「這一年多來我被欺負！事出一定有原因，我要做得有尊嚴」、「我想要委曲求全，他們還是不放過我」、「我說我不要混可以嗎？也不行不放過我！我就是要死得有尊嚴」、「做兄弟這樣子嗎！感謝老天爺讓我呼吸地球的空氣57年」。

與過去輕鬆、開心的貼文對比，事發當天，邱國隆字字流露出激動情緒，最後更選擇自盡。親友則在留言處紛紛回應，「國兄，一路好走」、「千萬個為什麼？為什麼要這樣」、「兄弟一路好走」、「看到這一則貼文的時候，心裡就有點惆悵跟不安，想不到你選擇最激烈的方式，一路走好」、「我們都很愛你餒」、「兄弟發生什麼事」。

回顧整起事件，邱國隆為萬國幫的大老，被外界稱為「阿國」，他19日晚間7時20分前往漢口街二段一處商業大樓尋找「阿弟仔」洪姓角頭，接著開槍射擊，導致洪男和小弟身中多槍；大約7時42分他又跑到青山宮，找萬國幫副幫主「細漢芋粿」許姓宮廟副主委，並朝對方身上開了3槍，最後他跑到青山宮附近的飲料店（許男經營），挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人，與警方對峙1個小時，最終釋放人質，再自己走到店外自轟2槍身亡。

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