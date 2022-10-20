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謝和弦輔選柯文哲「全為了一個女生」！　嘆這輩子最後悔

▲▼謝和弦 。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝和弦參選台北市議員遭法院駁回。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

原訂挑戰中正萬華區議員的藝人謝和弦，因為違反毒品危害防制條例判刑4個月，遭中選會判定不得登記參選，他向台北高等行政法院遞狀又遭駁回。謝和弦今（20日）宣布將加入蘇煥智團隊為其輔選，更透露當年幫助柯文哲輔選的真實原因，原來是為了看「學姐」黃瀞瑩。

謝和弦今（20日）在臉書發文透露，「我這輩子最後悔的事，就是為了看黃瀞瑩學姐去幫柯文哲輔選」，批評柯文哲在有了權力後腦袋就變了，講話變得不幽默，醫療大麻也不敢提，「讓那些當初相信您的年輕人超級失望」。

▲▼謝和弦競選總部飛行大會-謝和弦,陳緗妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝和弦宣布，將為蘇煥智輔選。（圖／記者黃克翔攝）

謝和弦表示，長大以後出了社會才知道，法律真的是用來保護有權有勢有錢的人，像我們這種書讀不多沒寫過論文的老百姓，遇到麻煩事只能自己認了，還好上天安排了一位律師出現，他就是我的千元律師蘇煥智，

「他真的只收了我新台幣一千元裁判費！」謝和弦指出，未來會加入蘇律師的幕僚團隊，全力為蘇律師輔選，「因為年輕人的聲音，不用拍桌子他也聽得見，因為我們都認為民主沒有進步反而退步了，如果連當律師的人都不相信台灣的司法制度了，請問我們該怎麼教育下一代？」

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