萬華槍擊案！柯文哲中斷直播坐鎮指揮　陳時中肯定：改過遷善

記者呂晏慈／台北報導

台北市萬華區昨晚發生槍擊案，台北市長柯文哲當下正與網紅朱學恆進行直播，接獲通知當下立即前往萬華警分局坐鎮指揮。對此，民進黨台北市長參選人陳時中20日上午受訪說，柯文哲應該從前一段災害的指揮得到經驗，大概知道先前的作法或說法不太好，應該有「改過遷善」。

▲民進黨台北市長參選人陳時中今天公布寵物政策。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

萬華區昨晚發生槍擊案，尋仇犯嫌先在漢口街開槍打傷2人，隨後逃至青山宮挾持人質和警方對峙，過程中再釀1警和1民眾槍傷，造成共4名傷者送醫，犯嫌釋放人質後，即持槍自轟2槍身亡。媒體今關注，若是陳時中擔任市長，他在第一時間會怎麼做？陳時中表示，昨天他看柯文哲應該從前一段的災害的指揮得到經驗，所以他昨天在第一時間也到了萬華分局，任何一個指揮官發生這樣的事情，市長當然是一個指揮官，就會就近成立一個指揮所，就近去指揮調度，當然也要尊重警察的專業。

至於媒體詢問黃珊珊沒有進入警察局一事，陳時中說，進到這個場合還是要由職責所在的人，例如警察或擔任其他相關職務、有指揮權的人。

媒體追問，昨天晚上事件發生當下，柯文哲正在跟朱學恆直播，隨後改往萬華警分局，不過他之前針對風災曾經說過有SOP、到現場是作秀等語，會不會覺得態度反覆？陳時中表示，沒有，他剛剛也講過，大概柯文哲從前一段時間知道那樣的作法或講法可能不太好，所以昨天應該有「改過遷善」。

此外，媒體關注，陳時中周日去康湖隧道勘災時，內湖警分局長也有陪同，但遭市議員質疑為什麼陳時中有分局長陪同，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻沒有？陳時中表示，有這樣的批評「我覺得實在是不應該」，分局長並不是刻意到那邊去陪他，而是基於職責所在，在現場指揮，「我是剛好在那個時間，跟他請教現場的情況，用這樣的影射，我覺得是非常不好的一件事情」。