鍾東錦今同框柯文哲　柯建銘批：黑加白將「化為灰燼」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦預計20日參訪台北市政府，屆時將拜會身兼民眾黨主席的市長柯文哲，引發批評為「黑白配」。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪說，黑和白加起來的時候，就會變成灰色的，將「化為灰燼」，當黑白能夠結合，過去信仰的價值在哪裡？

柯建銘今天上午在立法院接受媒體聯訪時，媒體關注，柯文哲今天下午要跟鍾東錦同台，民眾黨是不是要跟黑道站在一起？柯建銘直言，「這很清楚嘛！這就是價值選擇而已」，柯文哲為了自己的未來、謀求總統大位，就連民眾黨立委高虹安選新竹市長也是柯文哲的墊腳石，柯文哲是想把新竹市、苗栗縣變成自己選總統的地盤。

柯建銘隔空詢問柯文哲說，想要操作這樣的行為，大家都看得懂，但當黑白能夠結合之後，過去所信仰的價值在哪裡？這問題不是柯文哲要回答而已，高虹安也要回答，所有民眾黨的人都要回答。

柯建銘批評，「你在這個黨（指民眾黨）的價值理念下騙取選票，結果呢？」所做的就是讓人家失望，背離所有期待，當黑和白加起來的時候，就變成灰色的，所有行為將「化為灰燼」，這是民眾黨、柯文哲他們要面對的問題。