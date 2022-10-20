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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交鬥爭新目標「聚焦台海」　馬朝旭：反台獨、遏制西方干涉

▲▼ 二十大、外交、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲ 二十大外交部中外記者會，聚焦「台獨」、外部勢力干涉。、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（20日）上午10點舉行第四場記者招待會。近年大陸「戰狼外交」引發關注，鬥爭成為外交熱門詞，外來是否延續鬥爭外交精神？中國大陸外交部黨委委員、副部長馬朝旭首先痛批西方勢力干預中國內政，裴洛西訪台行為。並且重申，「反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的‌‌國際共識。」

記者會發言人有中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭，主題圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

有記者提問，「黨的十八大以來鬥爭日益成為中國外交的高頻詞關鍵詞，‌‌請問中國外交在維護國家主權安全和發展利益的方面，是如何體現鬥爭精神的？」

馬朝旭稱，「黨的二十大報告強調，我國發展‌‌進入戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素‌‌增多的時期，準備經受風高浪急，甚至‌‌驚濤駭浪的重大考驗。」

他說，必須堅持發揚鬥爭精神，‌‌增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣、‌‌不信邪、不怕苦、不怕壓，知難而進，迎難而上，‌‌統籌發展和安全，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰，‌‌依靠頑強鬥爭，‌‌打開事業發展新天地，維護國家主權安全發展利益，‌。堅定維護‌‌國家的尊嚴和核心利益，牢牢掌握發展和安全的主動權。‌

▲▼ 二十大、外交、外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國大陸外交部副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

他再次重申，「堅決反對裴洛西竄訪台灣、反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的‌‌國際共識。我們堅定不移貫徹一『國兩制』方針，‌‌助力香港國安法生效實施‌‌精準反制本西方的無理制裁。我們以事實真相‌‌戳穿謊言，挫敗一些勢力『以疆制華』的政治圖謀。‌」

‌馬朝旭表示，穩步推進南海行為準則的磋商，維護‌‌南海局勢總體穩定。我們堅持走中國人權發展道路，‌‌絕不接受任何教師爺的頤指氣使，反對‌‌把人權問題政治化。在聯合國‌‌有近百個國家表態支持中國的正義立場，反對以人權為借口‌‌干涉中國內政。80多個國家表態‌‌反對將病毒溯源問題政治化，‌‌我們反對各種單邊制裁，極限施壓，絕不接受‌‌任何零和博弈和叢林法則，敢於鬥爭，善於鬥爭‌‌是中國外交的優良傳統和鮮明特點。‌

最後，他指出，我們堅定奉行獨立自主的和平外交政策，我們不畏強權，‌‌維護正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。‌‌我們捍衛國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益的決心‌‌不可動搖，堅如磐石。在新的征程上，中國外交將繼續‌‌發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益‌‌和民族尊嚴的最前線。‌
 

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